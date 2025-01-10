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Gogolook營收／去年全年8.6億元創新高 預計上半年轉列一般板上市

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

Gogolook-創（6902）公布2024年12月營收為8,568.9萬元，年增10.5%，去年全年營收為8.6億元，年增12.4%，再創新高。

Gogolook 先前公布11月單月營收為0.91億元，創歷史新高，年成長34.1%。去年1至11月累計營收為7.81億元已超越去年全年營收，今年全年營收確定再創新高，主要受惠於海外市場擴張、多元產品線布局，Gogolook預計2025年上半年轉列一般板。有望擴大投資人參與，進而提升交易流動性以及資本市場能見度，加速開拓海外市場與吸引優秀人才。

展望2025年，企業端營收由於規模仍小，加上收購ScamAdviser將併入整年度營收，預期成長增速較高。以袋鼠金融為主的金融科技將更加強將流量轉換成營收，亦可望維持成長。Whoscall訂閱收入也將持續隨MAU的成長而增加明年在MAU持續提升下可望保持穩定或成長。在多元營收貢獻下，樂觀看待明年營收成長，而獲利表現則在營收持續成長，達到關鍵規模下，可望大幅改善。

Gogolook 營收

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