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台股下跌69點 三大法人賣超247億元

經濟日報／ 記者馬琬淳∕台北即時報導
台股示意圖。記者杜建重／攝影
台股示意圖。記者杜建重／攝影

台股10日出現連續四個黑K，已將1/6的大漲點數全數吞噬，收在23,011.86點，下跌69.27點，跌幅0.3%，成交量3,321.67億元，三大法人賣超247.99億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超171.92億元，投信賣超9.06億元，自營商賣超（合計）67億元，其中自營商（自行買賣）賣超21.13億元，自營商（避險）賣超45.86億元。

台積電（2330）收平盤1,100元，鴻海（2317）收181.5元，再度向180元靠攏；聯發科（2454）一度衝高至1,495元，尾盤漲勢縮小，收1,465元。AI股中散熱族群跌勢較重，雙鴻（3324）跌幅逾3%，健策（3653）、奇鋐（3017）下跌逾4%，雙鴻、奇鋐都跌破年線。矽光子族群相對抗跌，不過聯鈞（3450）在盤中創下歷史新高330.5元後拉回，終場僅小漲收314.5元，仍創收盤新高，遭處置的光聖（6442）、聯亞（3081）都上漲逾3%。傳產中以金融股、營建、油電燃氣表現較為疲弱，指數皆跌逾1%。

三大法人 自營商

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