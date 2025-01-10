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宣德營收／2024全年225億元 創歷史新高

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導

宣德科技（5457）10日公告2024年12月公告營收20.5億元，年增56.5%，主要是受惠組裝業務穩定增加、連接器客戶進入新產品周期及新事業體的網通產品量產出貨。2024全年營收達225.6億元，年增35.6%，創下歷史新高。公司認為，新廠區逐步到位，加上布局新產品有成，2025年營運目標至少成長雙位數。

回顧2024年，宣德營收突破200億元，並重新回到成長軌道。從墨西哥建廠到開始貢獻營收，一年之內完成展現經營效率。去年第4季亦開始出貨南亞當地電信商的網通產品，未來有機會較2024年成長，未來目標占到總營收10%以上。

展望今年，有三項成長動能。首先，公司切入雲端家用AI鏡頭組裝，市場需求旺盛。其次，美國大型客戶全系列產品從家用系統、個人電腦，行動裝置及耳機等所有產品均改為TYPE C，宣德滲透率再度提升。第三，耕耘多年的美系企業用電聲客戶也將會在今年下半年開始量產出貨。全年目標雙位數增長，祈營運更上層樓。

國際布局方面，越南廠落成完工，正試產電腦周邊產品，陸續新增策略企業等級影音聲學產品，預估今明兩年墨西哥及越南兩廠區將可以貢獻30億以上的年產值。目前集團含子公司在全球管理共六地、11個廠區來搭配客戶群的策略規劃，未來新廠區將伴隨新訂單量產而提升稼動率，營運動能可期。

宣德 營收

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