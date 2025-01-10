台股震盪下跌69.27點收23,011點 台積電收平盤1,100元

台股10日震盪，持續23,000點保衛戰，早盤以23,067.46點開出，終場收23,011.86點，下跌69.27點，跌幅0.3%，成交量3,321.7億元。櫃買則收250.14點，下跌0.67點。台積電（2330）終場收平盤1,100元。

盤面上以類股來看，油電燃氣、居家生活、數位雲端、電腦周邊、營建、金融、水泥等較為弱勢，另外則以運動休閒、光電、航運、生技、半導體等表現較為強勢。

觀察台股成交額排行榜，量大弱勢的有，世芯-KY（3661）、緯穎（6669）、鴻海（2317）、奇鋐（3017）、國泰金（2882）、智邦（2345）、達邁（3645）、廣達（2382）、金像電（2368）、陽明海運（2609）、華城（1519）、順達（3211）等。

而量大上漲的則有，聯鈞（3450）、大立光（3008）、聯發科（2454）、長榮（2603）、環宇-KY（4991）、亞光（3019）、上銓、眾達-KY（4977）等。

統一投顧表示，台股因傳出川普打算宣布國家經濟緊急狀態為徵收關稅鋪路的及疫情升溫等利空干擾，多方技術面遭破壞，加上外資期貨空單又快速累積至4萬口之上，短線上面臨整理。大立光昨日召開法說，對未來營運展望正面，市場更期待下周台積電法說，能帶來樂觀正面的展望，另外下周Nvidia執行長黃仁勳將來台及科技大廠尾牙行情等題材，皆有利相關題材股多方輪動，惟後續仍須觀察外資期貨空單及量價變化。

另外，操作上建議拉回逢低擇優布局，並汰弱留強，選股不選市。選股方向上以AI概念、消費電子新品、紡織鞋材、航空航太軍工、汽車零組件及高殖利率的營建及壽險等族群為主。