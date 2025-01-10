元月行情還能期待嗎？「這主題」潛力與勝率更勝大盤、電子股

繼豐收的2024年，股民對台股充滿期待，展望後勢，川普上任，Apple財報、聯準會例會等重大事件皆集中在一月下旬台股封關休市之際，中短線資金農曆新年抱股過年意願恐低於往年，是否將連帶影響傳統「元月行情」？後續應該如何布局才能逆轉勝？

野村投信投資策略部副總但漢遠分析表示，根據統計，自2016年以來若開年第一個交易日以下跌作收，台股主要指數當年1月平均表現漲跌互見，但第1季則可望全數收漲。以加權指數來看，2016、2019與2024年第一個交易日分別下跌2.68%、1.78%與0.43%，然在該年1月平均報酬則為-0.12%、正報酬機率33.3%，但若將時間拉長至該年第1季，平均表現則可望來到+9.26%、正報酬機率100%，表現不俗。

若以權重較高的電子股來看，加權電子指數上述年份的1月平均報酬則為+0.72%，該年第1季平均表現則來到+12.39%，表現優於大盤且勝率一樣百分百；然而，若進一步聚焦創新科技相關族群，如：臺灣創新科技50指數，上述年份的1月平均報酬則達+1.67%，且該年第1季平均表現更提升至+13.07%，表現不但傲視群雄，投資勝率皆為100%，可望在所謂的「元月行情」或第1季台股旺季繳出亮眼成績單。

但漢遠提醒，未來實際操作仍將依投資團隊決策而定。過往分析僅供參考，不保證未來結果，投資人無法直接投資指數，指數報酬亦不代表基金之績效表現。

野村臺灣創新科技50 ETF（00935）經理人林怡君進一步分析指出，投資不是只看一兩天，統計資料顯示即便開年第一天下跌也不影響股市第1季旺季的常態，因此開年倘若盤勢震盪，有意以定期定額或單筆加碼台股的投資人，不妨把握逢低分批佈局的好機會，尤其值得留意「創新科技」題材，因為繼美國龍頭科技股業績與股價紛紛表態，AI與相關科技投資機會進入百花齊放時期，除了上游半導體等硬體外，商機亮點也擴散至中下游硬體與其他軟硬體等周邊供應鏈，而科技股投資機會不只有AI科技，更包含5G、電動車、物連網(IoT)技術、甚至機器人與低軌衛星等，而身為全球科技業供應鏈重要一環的台灣科技廠商同樣雨露均霑，加上目前主要科技大廠財報能見度可望延續至2025年，有實質營收獲利等基本面撐腰有助股價再攻高。

林怡君認為，雖然近期AI族群出現雜音，擔憂出貨不順恐影響上半年營收的動能，長期而言，隨著生成式AI和實體機器人應用AI系統迅猛發展，將在未來幾年內帶來更多創新應用，這些技術的突破將為市場帶來新成長點。全球AI計算需求呈現爆炸式增長，除了推動GPU的需求外，AI ASIC市場也快速成長。1月CES展，Nvidia 以及AMD都將推出新品，除了AI伺服器外、AI PC、新顯卡、AI在車用以及機器人的應用皆是矚目的焦點。AIserver零組件包括散熱、電源供應及BBU等成長前景可期。

此外，高速傳輸的需求帶動下，矽光子共同封裝(CPO)後勢佳，因此近年表現出色的科技股漲勢尚未達終點，台股相關創新科技產業仍是2025年當道趨勢，由AI帶領的股市熱潮有望持續延燒，投資人不妨透過定期定額分批進場布局創新科技，以期整體投組更具爆發力，參與AI長線成長的大趨勢。