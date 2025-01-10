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AI 挹注台股供應鏈起飛 權值股市值、動能雙成長

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

台股進入龍年封關倒數，2025年台股能否在AI的加持之下，持續繳出亮眼漲勢，保德信指出，回顧2000年以來每逢高科技的進展演變，台灣都參與其中，且年化報酬率持續提升，顯現出台股受惠於科技產業帶動的變革，長線多頭格局具有相當續航力。

PGIM保德信臺灣市值動能50ETF基金擬任經理人張芷菱表示，盤點自2000年台股歷經網路盛世，到了2008年進入智慧手機蓬勃發展，2016年則進化至5G與雲端，緊接著就是現在這波引領全球各產業變革的AI世代爆發，台股的年化報酬率也持續攀升，統計近25年的年化報酬率為8.1%，到了近10年已上升至13.8%，若統計近5年的年化報酬率更高達18.5%。

張芷菱指出，檢視AI供應鏈中最重要的硬體設備就是伺服器，不僅決定AI演算法的執行速度和精準度，同時也影響了整個AI系統的穩定性，其中最關鍵的中、上游廠商皆屬於台灣供應鏈，包括GPU、晶圓設計、晶圓代工、封測等，挹注台股發展最為受惠。

張芷菱進一步說明，在科技產業革新推升之下，不僅讓台股整體市值持續成長，不少產業龍頭指標市值也同步上升，且獲利成長動能受惠於搭上AI供應鏈表現強勢，包括企業現金流量、股東權益報酬率等營運效率提升、EPS預估成長性看漲，進而挹注股價上漲空間鮮明。

張芷菱指出，今年的CES大展主題性與延伸性題材多元化，讓市場看到更多AI帶來的應用面，也讓市場更為期待16日晶圓龍頭大廠的法說會，預期能帶來正面訊息，有助於提振台股不論是春節前的紅包行情，或是春節後開紅盤的走勢，搭配台股在企業獲利面的成長優勢，以及GDP成長性、景氣燈號、外貿數據等。

看好台股整體成長動能，張芷菱建議，不妨從電子、金融、傳產等各產業市值龍頭的市值、成長、動能、價值、品質等面向作篩選，挑選出最具有成長動能的代表企業，除了能搭上AI科技股的成長列車，針對台灣隱形冠軍等企業也不錯過。

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