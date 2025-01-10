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台股盤中紅翻黑 23000點附近震盪整理

中央社／ 台北10日電

美股休市一天，亞股疲軟，台股今天走勢震盪，早盤在大立光帶頭衝鋒，台積電、聯發科勁揚帶動下，指數一度漲逾120點，重回月線和23200點，但盤中翻黑小跌，在23000點附近震盪。

因美國前總統卡特（Jimmy Carter）9日舉行國葬，美國股市全面休市一天，預計週五恢復交易；亞股走勢疲軟。

台股今天開低走高，一度漲逾120點，至23200點之上，也站回月線約23118點，但盤中指數震盪翻黑。至10時50分左右，台股加權指數小跌22.34點，至23058.79點；電子股仍上漲逾0.2%、金融股下跌逾1.5%；代表中小型股票的櫃買指數也下跌0.08%。

觀察盤面焦點，大立光早盤漲逾8%，盤中漲幅收斂至5%，台積電漲5元，至1105元，漲幅約0.5%，聯發科漲約2%。

AI伺服器概念股中，鴻海下跌，緯穎、廣達等下跌。大立光帶頭衝，光學族群勁揚，玉晶光、亞光、今國光呈現漲勢。

台積電 台股 大立光

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