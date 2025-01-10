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台股開盤下跌13.67點 台積電開平盤1,100元

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台股10日開盤下跌。中央社
台股10日開盤下跌。中央社

台股10日開盤指數為23,067.46點，下跌13.67點。台積電（2330）開平盤價1,100元。

群益投顧表示，長期而言，美國經濟、企業獲利與美股表現呈現上升趨勢；因台灣科技產業與美國關係密切可望水漲船高，中長線樂觀；但短線上川普1/20新官上任，美股與台股震盪幅度加大，操作需更加謹慎。川普關稅疑慮使FED鷹派抬頭、美債殖利率續漲，不利美股與台股表現；但多項利多題材醞釀：美國CES展、1/18輝達執行長來台可望再颳旋風、1/16台積電法說會、1/23台北國際電玩展、俄烏戰爭結束後重建商機等，加上台灣經濟基本面穩健,只要系統性風險降溫,台股將有樂觀表現。台股中長線看好，短線受外在因素干擾，跌深反彈後震盪格局，投資需更謹慎。

操作題材可留意：輝達黃仁勳概念股。輝達執行長黃仁勳1/7在美國拉斯維加斯CES 2025展進行主題演講，其中有4項產品類別與台股特別相關，供應鏈可望受惠。Blackwell已進入完全產能狀態，Cosmos平台將快速提升機器人和自駕車應用領域，概念股可望雨露均霑。黃仁勳亦在演講中，宣布與聯發科（2454）合作開發高性能桌面電腦,推出搭載全新GB10超級晶片的「Project DIGITS」。RTX 50系列顯卡與要價1,599美元、功能強勁顯卡RTX 4090具備類似效能，但要價僅549美元，低價策略有助於快速大幅提高市占率。

美國股市1/9休市，悼念前總統卡特(Jimmy Carter)逝世；總統去世後，股市暫停交易一天是美國傳統。

三大法人周四集中市場合計賣超431.5億元：外資及陸資（不含外資自營商）賣超291.4億元，投信賣超27.8億元，自營商（自行買賣）賣超30.9億元，自營商（避險）賣超81.2億元。

永豐期貨說，台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加2,793口至16,357口，其中，外資淨空單增加3,548口至41,000口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加5,068口至20,156口。

選擇權未平倉量部分，周買權最大OI落在23,800點，周賣權最大OI落在22,800點 ; 月買權最大OI落在25,000點，月賣權最大OI落在21,000點。全月份未平倉量put/call ratio值由0.91下降至0.8。VIX指數上升0.55至19.83。外資台指期買權淨金額-0.22億元 ; 賣權淨金額0.44億元。整體選擇權籌碼面偏空。

台股 美國經濟

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