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美股休市台股測試月線支撐 投顧：觀察跌深反彈力道

中央社／ 台北10日電

美股休市一天，台股9日跌326.20點，收在23081.13點，投顧分析，短短3天指數已回落862點，可觀察跌深反彈態勢，相較台股測試月線支撐，台積電和聯發科維持5日均線附近，具穩盤效果。

因美國前總統卡特（Jimmy Carter）9日舉行國葬，美國股市全面休市一天，預計週五恢復交易。

台股9日跌326.20點，收在23081.13點，成交值新台幣3819.11億元。三大法人同步賣超，合計賣超430.47億元。其中，自營商賣超112.17億元，投信賣超26.86億元，外資及陸資賣超291.44億元。

財政部9日表示，AI商機與旺季效應加持，去年12月出口435.9億美元，創單月次高，猶如神龍擺尾，連續14個月正成長，帶動第4季出口金額寫單季新高，全年外銷4750.7億美元、寫歷年次高紀錄，年增9.9%、在亞洲鄰近國家或地區中名列前茅。

投顧分析，台股9日加權指數摜破1月6日長紅低點，價跌量增，短線壓力不輕，但從1月7日高點23943點到1月9日收盤23081點，短短3天大盤已經回落862點，有機會醞釀跌深反彈。

投顧指出，台積電股價具備穩盤效果，看好聯發科也有同樣架構，伴隨兩檔權值股維持5日均線附近，相較台股測試月線約23118點支撐，在現階段盤勢震盪時刻，表現應該有撐。

台積電 台股

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