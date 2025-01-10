歷年1月強市 東協股市旺

時序來到1月，根據群益投信統計資料顯示，全球主要股市2000年以來1月平均表現前五名分別是越南4.89 %、菲律賓2.3%、俄羅斯1.24%、印尼1.09%、新加坡0.92%，另外加拿大、台灣、墨西哥、泰國、NASDAQ指數也有在前十名榜上；整體來看以東協市場表現相對突出。

投信發行東協相關基金近一季表現中，群益東協成長基金1.04%唯一正報酬表現最佳，而今短短一周時間全球金融市場動盪，群益東協成長基金也是維持0.35%唯一正報酬好表現。法人表示，川普即將上任，市場反應政策預期東協國家可望有轉單效益，搭配東協國家經濟穩健，投資前景值得留意，投資人可多留意相關基金投資契機。

群益投信表示，由於金融市場降息最受惠的是新興市場，東協在新興市場中政策相對穩健，同時經濟成長潛力最大的，現階段全球景氣仍面臨逆風，但觀察東協各國經濟數據表現卻依舊相對穩健，製造業PMI為例，東協多數國家仍位居榮枯線之上，且東協多數國家的國際收支也已較過往幾次金融危機時有所改善，回歸基本面而言，東協區域經濟增長動能未減，加上東協多國政府仍持續推動經濟改革政策，亦有助當地產業發展和股市表現，因此在上述條件的支持下，東協市場中長期投資前景仍看好。

群益東協成長基金經理人楊慈珍表示，多數東協國家核心CPI落在控制目標區間內，為央行提供降息空間，企業資金成本壓力也有望紓解，令經濟復甦前景漸趨明朗；此外，東協各國GDP增長符合預期，惟受外部不確定性上升影響，出口數據表現疲弱，可關注川普政府關稅政策影響程度，可望獲得轉單效益，股市表現亦值留意。在投資布局方面，政經局勢穩定的國家與企業獲利能見度高的產業為投資東協首要考量，包括馬來西亞、印尼、菲律賓可留意，產業則如通訊服務、房地產、工業等最為看好。