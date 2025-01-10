外資調節台股 公股護盤

川普震撼言論發威，加上美聯準會（Fed）會議紀錄「偏鷹」，外資昨（9）日擴大調節台股達291.4億元，即使八大公股行庫砸83.7億元進場護盤，大盤終場仍大跌326點、收23,081點，收當日最低點，日K連三黑失守5、10日線及月線，面臨季線保衛戰，成交量擴增至3,905億元，形成「價跌量增」格局。

昨日三大法人同步賣超台股431.5億元。其中外資提款291.4億元，且外資在台指期留倉淨空單增加3,548口，回升至41,000口、近五日新高，避險情緒增溫。

投信賣超27.8億元，連四賣，元月累計賣超80億元，自上月19日以來15個交易日，僅四日買超，使大盤資金動能受限；自營商賣超112.1億元，連二賣。八大公股行庫逢低承接83.7億元，連二買，主要敲進長榮（2603）、台積電、元大高股息、亞光、聯發科，金額在3.1至10.8億元不等。

盤面上漲家數僅占13%，權值股跌多漲少，台積電跌5元收1,100元；大型金控股相對有撐；台塑四寶、貨櫃三雄則為弱勢指標。評價受美債殖利率高漲壓抑的16檔千金股普遍下跌，僅世芯-KY、川湖、創意收高。

中小型股則殺聲震天，部分強勢族群除分布於受惠流感、麻疹疫情增溫的恆大、高端疫苗等防疫概念股，及澤米、達邁等AR眼鏡概念股外，還有系微、振發、濱川、興能高等上月營收表現亮麗個股。

【記者楊筱筠／台北報導】美國準總統川普傳出將宣布國家經濟緊急狀態，以祭出關稅威脅，使通膨疑慮再起，加上美聯準會（Fed）會議紀錄公布，降息預期再縮小，導致美元走強，亞幣受壓，台北股匯雙跌，外資昨日擴大淨匯出至少6到7億美元，新台幣貶破32.9元，終場貶值5.7分收32.94元，改寫央行總裁楊金龍2018年2月上任以來最低價，下探近九年新低價。