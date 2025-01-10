證交所2024年大賺135億 EPS 10.15元

臺灣證券交易所2024年大豐收，自結稅後純益135.3億元創歷史新高，每股稅後純益（EPS）10.15元，賺逾一個股本，為歷史次高。董座林修銘昨（9）日表示，2025年將以打造企業首選籌資平台等四大核心目標開創新局。

台股2024年大漲28.4%，僅次於那斯達克指數，帶動成交量值逼近100兆元，日均值創下4,124億元新高，成為推升證交所獲利改寫史高最大動能。

證交所2024年表現暨2025年目標

外界關注台股2025年動能，證交所內部預估日成交值為3,000億元，表面看來低於2024年實績，但相較證交所2024年預估值2,300億元，已是大幅上調預估值30.4%，顯見對台股後市相當樂觀。

台股本周大幅震盪，外資連兩買後轉為連兩賣，８日、9日兩天合計大賣450億元。林修銘表示，外資2024年底占台股持股45.4%，以台股近年市值大幅成長，但外資均維持四成以上來看，證明外資認為台股是有利的投資，且為流動性高的健康市場。

展望2025年，林修銘為證交所訂下四大核心目標，包括：打造企業首選籌資平台、引領永續淨零轉型、拓展商品國際化、科技驅動創新。

目標一「打造企業首選籌資平台」做法有三，分別是整合資本市場服務，多層次一站式滿足；推動多元產業上市潮；推動創新板質量並進。今年上市IPO送件目標家數為40家，一般板、創新板家數各25家、15家，國內希望尋找故事性、指標性的優質企業掛牌，國外方面希望引進東南亞國家、美國企業到台灣掛牌。

目標二「引領永續淨零轉型」，則透過強化ESG資訊揭露，輔助永續投資決策；多元化發展國際碳權及國內減量額度專案，催化淨零永續力。

目標三「拓展商品國際化」的做法有二，分別是推出新種ETF、推進交易所合作。其中，主動式ETF、被動式多資產ETF有望在第1季看到首檔掛牌，而跨境ETF預計第3季實現，讓台灣證券交易所與東京證券交易所的ETF互掛，海外部分以連結基金掛牌，現已有兩家投信積極籌備。一般認為，該兩家公司為元大投信及野村投信。

目標四的「科技驅動創新，落實普惠金融」，則將推動反詐聯防、金融知識普及、數位賦能、推升監理精準度。