快訊

新北7.9度 強烈冷氣團壟罩到下周一晨全台酷寒 高山可望迎雪

今年健保總額9286億元新高 民團憂保費調漲

證交所2024年大賺135億 EPS 10.15元

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北報導
臺灣證券交易所董事長林修銘。記者蔡靜紋／攝影
臺灣證券交易所董事長林修銘。記者蔡靜紋／攝影

臺灣證券交易所2024年大豐收，自結稅後純益135.3億元創歷史新高，每股稅後純益（EPS）10.15元，賺逾一個股本，為歷史次高。董座林修銘昨（9）日表示，2025年將以打造企業首選籌資平台等四大核心目標開創新局。

台股2024年大漲28.4%，僅次於那斯達克指數，帶動成交量值逼近100兆元，日均值創下4,124億元新高，成為推升證交所獲利改寫史高最大動能。

證交所2024年表現暨2025年目標
證交所2024年表現暨2025年目標

外界關注台股2025年動能，證交所內部預估日成交值為3,000億元，表面看來低於2024年實績，但相較證交所2024年預估值2,300億元，已是大幅上調預估值30.4%，顯見對台股後市相當樂觀。

台股本周大幅震盪，外資連兩買後轉為連兩賣，８日、9日兩天合計大賣450億元。林修銘表示，外資2024年底占台股持股45.4%，以台股近年市值大幅成長，但外資均維持四成以上來看，證明外資認為台股是有利的投資，且為流動性高的健康市場。

展望2025年，林修銘為證交所訂下四大核心目標，包括：打造企業首選籌資平台、引領永續淨零轉型、拓展商品國際化、科技驅動創新。

目標一「打造企業首選籌資平台」做法有三，分別是整合資本市場服務，多層次一站式滿足；推動多元產業上市潮；推動創新板質量並進。今年上市IPO送件目標家數為40家，一般板、創新板家數各25家、15家，國內希望尋找故事性、指標性的優質企業掛牌，國外方面希望引進東南亞國家、美國企業到台灣掛牌。

目標二「引領永續淨零轉型」，則透過強化ESG資訊揭露，輔助永續投資決策；多元化發展國際碳權及國內減量額度專案，催化淨零永續力。

目標三「拓展商品國際化」的做法有二，分別是推出新種ETF、推進交易所合作。其中，主動式ETF、被動式多資產ETF有望在第1季看到首檔掛牌，而跨境ETF預計第3季實現，讓台灣證券交易所與東京證券交易所的ETF互掛，海外部分以連結基金掛牌，現已有兩家投信積極籌備。一般認為，該兩家公司為元大投信及野村投信。

目標四的「科技驅動創新，落實普惠金融」，則將推動反詐聯防、金融知識普及、數位賦能、推升監理精準度。

ETF 台股

延伸閱讀

台股月線失守…過半數ETF轉為負報酬 這檔高股息ETF最抗跌

台股連挫2日 金管會：上市櫃營收亮眼基本面穩健

台股連跌兩天 金管會出面信心喊話

台股一天漲1000點三天跌900點 狄驤籲：市場變幻莫測 賺到了就心存感激

相關新聞

證交所2024年大賺135億 EPS 10.15元

臺灣證券交易所2024年大豐收，自結稅後純益135.3億元創歷史新高，每股稅後純益（EPS）10.15元，賺逾一個股本，...

台積電等重量級法說會陸續登場 添增台股多頭火種

台股24,000點近關情怯，拉回化解短線技術面過熱現象。法人認為，今年企業獲利仍佳，繼大立光（3008）後，接下來登場的...

外資調節台股 公股護盤

川普震撼言論發威，加上美聯準會（Fed）會議紀錄「偏鷹」，外資昨（9）日擴大調節台股達291.4億元，即使八大公股行庫砸...

就市論勢／ASIC族群 有望輪漲

美國總統川普新政策不確定性高，加上農曆年前投資人獲利了結賣壓，近期台股震盪加劇。但回歸基本面，權王台積電（2330）將於1月16日召開法說會，預估將釋出正向看法，是帶領台股的重要力量。

台股連挫2日 金管會：上市櫃營收亮眼基本面穩健

今天電子權值股及人工智慧概念股挫跌，航運、塑膠等傳產股重摔，台股加權指數下跌326.2點，已連2日下挫。金管會表示，20...

台股連跌兩天 金管會出面信心喊話

台股連跌二天，金管會出面信心喊話指出台股基本面仍強，113年截至12月底本益比21.29倍，現金殖利率達2.35% ，加...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。