台積電等重量級法說會陸續登場 添增台股多頭火種

台股24,000點近關情怯，拉回化解短線技術面過熱現象。法人認為，今年企業獲利仍佳，繼大立光（3008）後，接下來登場的亞德客-KY（1590）、鴻海（2317）、台積電（2330）等重量級法說若能釋出正面訊息，將有助激勵市場信心，添增多頭火種。

群益投顧董事長蔡明彥、兆豐投顧董事長李秀利指出，美債殖利率高漲引發外資偏空操作，加上金龍年封關將屆等干擾，台股本波未能順利攻克24,000點，所幸今年企業獲利持續成長、GB200伺服器開始量產出貨，多頭仍具底氣，下檔空間有限。

台新投顧副總經理黃文清表示，隨去年營收公布，公司治理較佳的上市櫃公司將陸續舉行法說會，揭露上季財報及未來營運展望，其中，大立光已先於9日率先登場，並釋出中性偏多訊息，在近日盤面氛圍轉趨保守下，將是多頭反攻的有力憑藉。

根據股市觀測站資料，10日起至封關前將有亞德客-KY、台達電（2308）、天鈺（4961）、鴻海、達發、南亞科（2408）、康霈*、力智、台積電、聯電（2303）、超豐（2441）、力成（6239）等多家公司自行舉辦法說會，或受內外資證券商邀請辦理線上法說或投資論壇。