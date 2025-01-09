2025年大摩等外資歸隊 先聚焦這幾檔千金股

外資新年度歸隊後，研究焦點紛紛轉向千金股族群。根據各外資最新出具的研究報告，千金股利多紛呈、各擅勝場。除了台積電（2330）以外，聯發科（2454）、世芯-KY（3661）、緯穎（6669）、川湖（2059）等也都有外資力挺，取得「買進」或「優於大盤」評級。

以世芯來說，受惠於人工智慧（AI）特殊應用IC（ASIC）需求爆發，受到摩根士丹利證券（大摩）青睞，更取代台積電，成為大摩在大中華半導體族群的首選個股。雖然有法人擔心理想汽車及亞馬遜AWS專案對世芯的貢獻，但大摩認為這是過度擔心。大摩對世芯重申「優於大盤」評級及3,988元目標價，並建議投資人可以趁低檔累積部位。

緯穎受惠於AI ASIC伺服器需求爆發，也受到大摩青睞，預期第1季可望淡季不淡。雖然緯穎的股價已上漲了一段，但大摩認為仍然不貴，因為本益比仍在18倍，仍在三年平均值 9~22倍區間內。大摩給予緯穎19倍的本益比，目標價2,900元。

川湖則得益於AI伺服器滑軌套件需求增長，里昂與大摩都同步看好。里昂指出，未來AI繪圖處理器（GPU）伺服器的運算匣數目將增加，有利於川湖，因此將川湖目標價從1,660元大幅提高到1,930元。大摩則維持1,875元的目標價。

另外，聯發科與輝達（NVIDIA）合作超級晶片，成為大摩、花旗、高盛關注焦點。大摩認為，雖然個人AI超級電腦市場仍小，但對聯發科是大利多，因此重申1,688元的目標價。至於花旗及高盛，則分別給予1,580元、1,490元的目標價。

台積電更是眾望所歸，高盛、大摩、摩根大通（小摩）、大和資本等最近紛紛重申或調高目標價。高盛年初率先將目標價從1,320元調高到1,355元；大摩維持1,388元目標價，小摩重申1,500元目標價，大和則給予1,188元的目標價。