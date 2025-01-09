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就市論勢／ASIC族群 有望輪漲

經濟日報／ 陳釧瑤（統一台灣高息優選基金經理人）

盤勢分析

美國總統川普新政策不確定性高，加上農曆年前投資人獲利了結賣壓，近期台股震盪加劇。但回歸基本面，權王台積電（2330）將於1月16日召開法說會，預估將釋出正向看法，是帶領台股的重要力量。

AI仍是台股關注重點，原先預期輝達GPU晶片會在第1季開始放量，但因零組件供應不順等問題，拉貨動能可能不如預期。不過因市場需求持續強勁，獲利實現只是遞延到第2季。

ASIC客製化晶片上半年訂單可見度較高，拉貨動能較明確且較強，短線GPU供應鏈雖然休息，但ASIC族群可望接棒而上。

第1季除已亮相的美國CES展，3月還將迎來輝達（NVIDIA）GTC AI大會，輝達有望發表新產品，各大廠亦將發表新款AI相關應用，有機會帶動台股科技股後市表現。

AI終端產品部分，因應美國新政府可能提高進口關稅，部分NB、PC可能在農曆年前出現拉貨潮。此外，蘋果可能於第2季推出新款SE手機，可望為相關族群帶來正向挹注。

投資建議

農曆年封關前，因適逢川普上任，加上長假前賣壓，短線台股可能波動，但待籌碼沉澱後，台股後市表現仍可期待。短線投資人宜拉高現金比重，長線投資人可趁拉回低接。

操作上，以選股不選市為主軸，鎖定ASIC AI Server以及新GB300供應商。NVIDIA及AMD發表新顯卡，相關供應鏈目前股價基期仍低，有機會輪漲。

AI 台股

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