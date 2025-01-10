2024年台股十大人氣股票 AI占一半
受惠AI浪潮，2024年來台股加權指數漲幅高居亞洲主要股票市場冠軍（28.39%），也高於日本經濟指數（17.95%）、香港恆生指數（17.15%）、上證指數（14.02）等，盛況空前。
同時年輕人也不斷加入股市。根據台灣最大的投資討論平台《股市爆料同學會》的數據，2024年用戶討論股票的貼文篇數，相比2023年成長近三倍。股市爆料同學會獨家揭密，2024究竟是哪檔股票榮登社群討論人氣王？以及年度社群討論人氣排行榜Top10，一次大公開！
根據股市爆料同學會2024年度的平台數據，投資人最常討論的一到九名股票，由台積電（2330）、鴻海兩大AI權值股霸占冠亞軍；接著是長榮、陽明、萬海，貨櫃三雄齊上榜；緊隨其後的是緯創、廣達、聯發科等AI概念股，以及生技股合一。第十名也是榜上唯一一檔ETF，則是復華台灣科技優息。
可以看到前十名熱門標的中，有五名都是AI概念股，討論火熱，加總貼文數量逼近18萬篇，相當於每天同學會站上有500篇貼文討論AI產業前景。
其中提及護國神山台積電的貼文數量超過6萬篇，高居排名第一；5月中東地緣政治、紅海危機等因素，使得貨櫃三雄討論度大增；00929則因為配息一路下降，引起投資人熱議。
此外，根據統計，網友預期今年賺最多和虧最多的股票，其中賺最多排行榜分別是：台積電、鴻海、國泰永續高股息、元大台灣50、群益台灣精選高息。
2024人工智慧熱潮來襲，台積電以年漲幅超過83%的成績榮登冠軍，鴻海年漲幅也逼近80%。ETF部分，0050與台股大盤高度連動，大盤上漲將近30%，而0050漲幅逼近50%。
虧最多排行榜則是00929、00940、聯電、00878和鴻海，都是大家喜歡的高股息、高配息的存股標的。曾吸引現象級申購的高股息ETF 00929、00940吹到「降息風」，配息持續縮水，00929從最高0.2元跌至0.05元、00940從0.5元降至0.3元，市價、淨值皆一路走低。
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