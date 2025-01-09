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瓦城營收／去年全年突破60億元、年增6.16% 創歷史新高

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
瓦城集團2024年營收突破60億 創歷史新高年增6.16%。業者提供
瓦城集團2024年營收突破60億 創歷史新高年增6.16%。業者提供

瓦城泰統集團（2729）9日公布2024年12月營收5.06億元，較去年同期成長2.74%，創歷史同期新高；全年累計營收更首度突破60億元，達60.76億元，年增6.16%，同締歷史新猷。瓦城泰統集團有信心，在五大策略助力，推動集團2025再創營運新高。

瓦城泰統集團12月營收成長主要受惠於年底節慶聚餐旺季及旗下品牌樂子the Diner首次進駐桃園展店，吸引當地民眾踴躍嘗鮮。此外，集團年菜外帶銷量持續成長，推動年末營收表現再創高峰。隨農曆年節旺季接續來臨，集團有望延續熱度，為2025年奠定穩健成長的基礎。

瓦城泰統集團全年營收首度突破60億元，較去年成長6.16%，創下歷史新高，展現集團精準展店的豐碩成果。集團2024年聚焦多品牌展店策略，核心品牌「瓦城」穩居全台最大泰式料理連鎖品牌，以高品質泰式餐點深獲消費者青睞；而主打多元新台灣料理的「時時香」，則滿足不同消費族群需求，為集團業績成長提供有力支撐。

放眼2025年，瓦城集團聚焦雙位數店成長、多品牌布局、全球研發中心啟用、進軍美國市場及食安高標把關等五大策略，驅動集團全方位成長。以雙位數展店為目標，將「瓦城」及「時時香」兩大品牌作為展店主力，積極進駐全台重要百貨商場與區域商圈，滿足多元消費需求，其中台中站前秀泰店將於1月16日率先開幕，進一步深化台中市場店點密度。

此外，集團將持續推動多品牌策略，根據不同區域推出最適品牌。繼2024年以新潮台灣菜結合紅白酒成功推出全新品牌「SHANN SHANN小香」，2025年第4季，瓦城計劃進一步推出全新品牌。這一策略強化了瓦城在市場中的競爭優勢，並為長期發展奠定穩固基礎。

將於2025年正式進軍美國市場，首家門店選址於洛杉磯知名商場，預計9月試營運，全年目標開設兩間門店。這是集團全球化戰略的重要一步，美國市場的開拓將注入全新成長動能，結合集團標準化作業流程與卓越餐飲體驗，穩固品牌於全球市場競爭力。

全球研發中心將於3月底正式啟用，集結菜色研發、廚藝學院、資源運籌、食品安全與物流五大功能，成為集團於全球拓展的加速器。全球研發中心的啟用不僅助力2025年的營運發展，也為集團未來五年的黃金成長期注入動能，穩步邁向2030年全球30個品牌、500家店的長期目標。

營收 瓦城

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