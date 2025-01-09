王座營收／去年12月攀峰 與第4季、去年全年同創歷史新高

王座（2751）9日公告2024年12月合併營收新台幣1.32億元，月增14.06％、年增5.92％雙成長，與第4季合併營收3.62億元，季增2.27％、年增5.37％，及全年合併營收13.90億元，年增率10.05％，受惠新開店家數陸續加入營運，繳出去年12月、第4季與全年合併營收，創單月、單季與年度歷史新高表現。

王座去年12月合併營收攀峰達1.32億元，主要成長動能為，聖誕節與2025新年跨年的聚餐商機，加上「銀座杏子日式豬排新竹巨城店」、「大阪王將桃園環球A19店」、「橋村炸雞桃園大江店」與「橋村炸雞高雄夢時代店」於第4季陸續開幕貢獻，結合各品牌新菜單加入與品項優化調整，帶動業績火熱全開，繳出12月合併營收年月雙增佳績，使第4季合併營收3.62億元，創下單季歷史新高。

王座去年9月掛牌上櫃，旗下有五大餐飲品牌，涵蓋台日韓三國餐飲文化，以深耕台灣餐飲市場為首任，且隨著大型購物中心進駐、將品牌全台插旗展店，並適度調整品牌布局策略，與常態性新品加入及優化菜單品項，進而擴大消費者生態池，得下半年合併營收7.17億元優於上半年6.73億元，成長6.5％，帶動去年全年合併營收13.90億元，創年度歷史新高。

展望今年，王座合計旗下五大品牌台灣展店將8-10家，且海外再授權「段純貞」與「京都勝牛」品牌代理業務仍以美國與香港為主，目前「段純貞」8家、「京都勝牛」2家，共計10家，預計今年海外展店後的總家數將達12家，以期帶動全年合併營收續攻雙位數成長。