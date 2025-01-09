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CES 智慧裝置新應用推出 法人點名這些供應鏈有望受惠

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導

CES展如火如荼進行，其中光電相關多項新品推出，法人表示，智慧顯示以Micro LED及Mini LED應用於車載及TV 為主軸，目前市場產值仍低，故極具成長空間，其中億光（2393）及錼創將有望受惠；而AR/VR智能裝置及AI眼鏡方面百家爭鳴，台廠供應鏈中則看好大立光、玉晶光、驊訊、采鈺等。

TCL在mini LED電視推廣積極造就北美地區採用風潮，億光在POB的mini LED方案持續獲得電視及車廠採用，占公司營收比重已提升至5%至8%。

法人指出，全球Micro LED 2024年產值僅0.6億美元，為低基期階段，廠商積極研發以降低成本及增加應用領域，估計2028年可達5.8億美元，年複合成長率達84%，其中錼創可望受惠。

法人表示，友達於CES上展出Micro LED Display HMI解決方案，其「幻境全景天幕（Virtual SkyCanopy）」為大尺寸且透明的Micro LED於天窗的應用，公司亦展出應用於車側窗、中控台和方向盤方案；相較於去年僅以中控台及儀表板的展示而言，透明Micro LED的尺寸及應用為全新產品。

另外AI智能眼鏡部分，自去年9月Meta合作Ray-Ban推出後，輕量化優勢獲得市場關注，法人表示，今年CES百家爭鳴， AR裝置及AI智能眼鏡具接電話、聽音樂、翻譯、健康監測和AR功能與去年相比功能更具吸引力。

全球AR/VR銷量已連續三年衰退，在品牌商推陳出新及AI智能眼鏡帶動下，預期2025年將成長21%，達770萬台；受惠廠商以玉晶光、大立光、GIS-KY、驊訊、采鈺為主，宏達電市占僅1.8%，美律、創意則小幅受惠。

AI AR LED

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