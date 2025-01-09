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台股連跌兩天 金管會出面信心喊話

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
台股連跌二天，金管會出面信心喊話。本報資料照片
台股連跌二天，金管會出面信心喊話。本報資料照片

台股連跌二天，金管會出面信心喊話指出台股基本面仍強，113年截至12月底本益比21.29倍，現金殖利率達2.35% ，加計股票股利為2.46%，國內上市櫃公司截至113年11月底累計營收約39.46兆元，累計營收金額較112年同期增加11.98%，亦為歷年同期最高。

證期局副局長黃厚銘今日指出，亞股近二日下跌，主要和聯準會降息步調放緩有關。

統計顯示，美股在8日的4大指數漲跌幅介於-0.96%至+0.25%，牽動今日台股收盤指數23081.13 點，下跌326.2點，跌幅1.39%，成交量3819.11 億元，外資賣超273.67億元。同時段韓國漲0.14%，香港漲0.05%，上海跌0.19%，新加坡跌0.47%，日本跌1.23%。

此外，今年截至8日止，台股上漲1.62%，同一期間韓國漲幅5.07%、新加坡漲幅2.62%、日本漲幅0.22%、上海跌幅3.63%、香港跌幅3.89%、深圳跌幅4.51%、美國道瓊漲幅0.21%，而台股集中市場日均成交量約3900.74億元，相較去年同期增加36.70%，而截至8日止，信用交易的整戶擔保維持率為168.78%。

台股 日本

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