外資兩天狂賣台股450億元 證交所董座這麼看

外資翻臉，兩天內賣超台股450.87億元，迫使台股連兩天重挫，短短兩個交易日暴跌570點。對此，臺灣證券交易所董事長林修銘9日樂觀表示，外資買賣是操作習性，但以外資占台股比率近幾年維持四成以上來看，外資仍認為台股是有利的投資，且為流動性高的健康市場。

臺灣證券交易所9日舉行歲末新春記者會，林修銘表示，台股表現亮麗成功吸引國際資金長駐，外資持股占比穩居四成以上，2024年底更增加至45.41%，外資持股市值更已從2014年約10兆元成長至目前突破33兆元。

在被問及對外資近日大賣台股的看法時，林修銘回應，「外資的買與賣，是其操作習性。但外資近幾年占台股持股約45%釋出一個重要訊息，台股市值近五年成長一倍，外資持股依然有45%，證明外資認為有利的（投資），還是會投資，也代表台股流動性高，是健康市場」。

此外，川普即將於20日上任美國總統，外界普遍擔心川普政策將對投資市場造成各種不確定性衝擊，林修銘表示，台股與美股具高度連結，將密切觀察川普政策推動力道，但相信台、美科技業的連結不會改變，因台灣科技業的AI、半導體地位在世界上無法取代，且美台間科技業關係深遠，台灣產業是堅固穩定的，美國的利率、美台的利益息息相關。

他強調他並不悲觀，因為川普的政策是要讓美國再次偉大，而美國要強，需要台灣做最親密夥伴。