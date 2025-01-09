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外資調節航運股高股息ETF 台指期淨空單增至4.1萬口

中央社／ 台北9日電

台股今天摜破23100點整數關卡和月線，三大法人同步賣超合計新台幣430億元，外資台指期淨空單增加至4.1萬口，外資調節航運股和高股息ETF。法人分析，台股連2天拉回達570點，提防連鎖賣壓出現，短線觀察23000點大關支撐。

台股今天震盪殺低，摜破23100點整數關卡、短期均線和月線支撐，終場下跌326.20點，收在23081.13點，成交值3819.11億元。三大法人同步賣超合計430.47億元，其中自營商賣超112.17億元，投信賣超26.86億元，外資及陸資賣超291.44億元。

在台指期淨部位，三大法人今天淨空單增加2793口至1萬6357口，其中外資淨空單增加3548口至4萬1000口。

觀察外資買賣超個股動向，根據統計，外資今天敲進超過萬張的股票，僅新光金和華南金2檔；同時調節群益台灣精選高息ETF達3.52萬張，賣超長榮近2.77萬張，調節元大高股息ETF達2.63萬張。

外資今天賣超神達、陽明、聯電、大華優利高填息30 ETF、元大台灣價值高息ETF、緯創、友達、復華台灣科技優息ETF、國泰永續高股息ETF等，各超過萬張。

啟發投顧副總經理容逸燊接受記者電訪分析，美國10年期公債殖利率飆升至4.7%至4.75%區間，對高估值股票形成壓力，此外，美元指數近期創高相對強勢，也讓外資在台股布局轉趨保守。

美國總統當選人川普據稱考慮宣布國家經濟緊急狀態，以實施新關稅計畫，容逸燊表示，美元強勢對美國出口相對不利，弱勢美元才符合川普關稅政策布局，若川普提高關稅，也會抵消弱勢美元協助出口的效益。

展望台股後市，容逸燊指出，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳在美國消費性電子展（CES）演講時，並未談及人工智慧伺服器進展，市場持續關注黃仁勳即將來台，是否提及AI供應鏈合作進展。

台積電法人說明會將於16日登場，容逸燊指出，台積電股價能否守住1100元，具有指標意義，牽動外資卡位布局，此外，台股連續2天拉回累計達570點，提防連鎖賣壓出現，大盤短線觀察23000點大關支撐力道。

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