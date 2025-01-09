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惠譽將京城銀租賃列入負向評等觀察

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

惠譽國際信用評等公司將京城銀國際租賃股份有限公司(京城銀租賃) ‘A(twn)’國內長期評等及’F1(twn)’ 國內短期評等列入負向評等觀察。該評等行動是因京城商業銀行股份有限公司（2809）(京城銀行, BBB/A+(twn)/正向評等觀察) 於2024年12月27日宣布與永豐金融控股股份有限公司（2890） (永豐金, BBB+/AA-(twn)/穩定) 合併並計畫出售京城銀租賃。

京城銀租賃的負向評等觀察反映京城銀行對其提供股東支持意願因計畫出售京城銀租賃可能弱化及對其出售計畫與出售後為京城銀租賃提供股東支持來源的不確定性。京城銀租賃的獨立信用狀況明顯弱於其受支持驅動的國內長期評等。

惠譽預計，一旦出售計畫及京城銀租賃的新股東有足夠的確定度，將移除京城銀租賃的負向評等觀察狀態。若出售交易期間延長，移除負向評等觀察狀態的時間可能超過通常的六個月期限。京城銀行計畫在2025年3月3日股東會批准合併計畫後，啟動出售京城銀租賃的程序。

在京城銀租賃的新股東確定之前，其評等將由京城銀行的股東支持所驅動。若京城銀租賃與京城銀行之間的關聯度減弱，這可能因為其與母公司的協同效應減少，可能代表母公司支持意願降低，進而導致評等下調。此外，京城銀行評等的任何變化可能會導致京城銀租賃評等至少相同幅度的負面行動。

若新股東的評等低於其現有評等水平，京城銀租賃的評等可能會被下調。如果無法依賴股東支持或支持驅動的評等低於京城銀租賃的獨立信用狀況，評等將根據其獨立信用狀況重新評估。由於京城銀租賃的市場地位較小、在不動產領域的高風險偏好、業務多樣性有限和資本規模較小，此重新評估可能導致其評等大幅度下調。

若京城銀租賃的國內長期評等降至’BBB(twn)’或更低，京城銀租賃的國內短期評等將被下調。

惠譽表示，如果京城銀行與永豐金之間的合併計畫未能進行，且京城銀行表示將繼續提供股東支持，則京城銀租賃的負向觀察可能會被移除，並且其國內長期評等將被調整回穩定展望。

如果京城銀租賃由具有比京城銀行更強的信用狀況的新股東所控制，並且該股東有高度的支持意願，惠譽可能會重新評估該公司的評等，並進行上調。

京城銀行 惠譽 股東會

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