AI 狂潮引爆美股兩年飆漲 中信投信：2025年美股牛市仍可期

受惠AI熱潮驅動大型科技股飆漲，2024年美股再寫亮眼表現，連續兩年大漲逾20%。展望2025年，投資人預期在聯準會(Fed)降息、川普新政等因素帶動下，美股將延續動能，仍有牛市可期。中國信託美國聚焦成長基金經理人唐祖蔭表示，觀察目前美股市場，大型企業憑藉其優異的營運效率、穩健的財務結構及領先的創新能力，不僅鞏固了市場主導地位，更成為帶動整體指數上漲的核心推手。

儘管美股2024年12月收黑，但投資者的樂觀情緒只增不減，2024年標普500指數以23.3%的年度漲幅作收，延續2023年24.2%的強勁表現，創下本世紀以來最亮眼的兩年紀錄。這波上漲行情的核心推手是「華麗七雄」（蘋果、微軟、Meta、亞馬遜、Alphabet、輝達和特斯拉），其中AI晶片龍頭輝達全年大漲172%，Meta也因積極布局AI應用而攀升65%，展現科技巨頭在AI時代的領導地位。

在全球主要股市中，美股表現遙遙領先。相較之下，歐洲斯托克600指數僅上漲6%，富時100指數漲幅5.7%，MSCI亞太股票指數漲幅7.6%。唐祖蔭分析：「美股的卓越表現建立在三大基石之上：聯準會即將展開的降息循環、企業獲利持續改善，以及AI技術創新帶來的生產力革命。」

展望2025年，唐祖蔭對市場前景持樂觀態度。「美國經濟展現出罕見的韌性，通膨持續降溫的同時，就業市場保持穩健，為經濟軟著陸創造有利條件。」他指出，「根據倫敦證交所集團(LSEG)的最新統計，2025年標普500指數成分股的每股盈餘預計將較2024年成長10.67%，反映企業獲利動能強勁。」

唐祖蔭進一步分析，2025年美股市場將受惠於多重利多因素：「首先，潛在的減稅政策效應持續發酵；其次，AI技術應用逐步深化，企業生產力大幅提升；第三，預期聯準會將維持寬鬆貨幣環境，為經濟成長提供有力支撐。」不過他也提醒，投資人仍需密切關注通膨變化與地緣政治風險。

「AI技術的突破正在重塑全球經濟版圖，」唐祖蔭強調，「這不僅是短期的市場熱潮，更代表著一個全新的經濟時代的開始。」為協助投資人把握這波科技創新浪潮，中國信託投信推出高度專注於美國市場的「美國聚焦成長基金」，採用「二高一低」選股策略，嚴選高品質、高成長、低估值的優質企業。