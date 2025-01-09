外資賣超291億元 這類股竟逆勢獲外資青睞大買

台股9日收在最低的23,081.13點，下跌326.2點，三大法人同步賣超，外資賣超達291.43億元，統計外資買賣超個股發現，金融股成為外資逆勢買超的首要標的，買超前兩名都是金融股，賣超最高的則是群益台灣精選高息（0056）， 單日遭外資賣超35,251張。

台股續弱，早盤以23,406.72點開低，雖一度翻紅拉升至23,463.96點，可惜在賣壓加重下，指數再往下探，終場收在最低的23,081.13點，下跌326.2點，跌幅1.39%，5日線及月線齊失守。

統計三大法人賣超430.47億元，包括外資賣超291.43億元，投信賣超26.86億元，自營商賣超（合計）112.17億元，其中自營商（自行買賣）賣超30.94億元，自營商（避險）賣超81.23億元。

權王台積電（2330）以1,100元開低，盤中一度翻紅至1,115元，終場則是收在1,100元，下跌5元，跌幅0.45%；各類股下跌居多，航運類股跌勢最重，類股跌幅達4.54%，長榮（2603）收212元， 跌幅7.42%，陽明海運（2609）收72.6元， 跌幅6.44%， 萬海（2615）收80元， 跌幅4.76%。

另外，電機機械類股跌幅3.34%、塑膠、電器電纜、玻陶等類股跌幅逾2%；電子族群部分，資訊服務類股跌幅3.11%、電腦周邊、光電、電子零組件、數位雲端等跌幅逾2%、綠能環保跌幅3.51%；逆勢撐盤的類股僅橡膠類股小漲0.01%。

外資賣超，不過金融股卻成為外資買超的首選，統計外資買超前十大個股依序是新光金（2888）、華南金（2880）、元大滬深300正2（00637L）、泰金寶-DR、光寶科（2301）、玉山金（2884）、華航（2610）、興能高（6558）、富邦金（2881）、凱基金等。

外資買超前十名個股中，金融股占5檔， 買超新光金16,891張最多，其次是買超華南金11,680張；此外，買超前二十名中還包括了中信金（2891）、第一金（2892）、國泰金（2882）等。

統計外資賣超前十大個股依序是群益台灣精選高息、長榮、元大高股息、神達（3706）、陽明、聯電（2303）、大華優利高填息30、元大台灣價值高息、緯創（3231）、友達（2409）等；長榮重挫，外資賣超27,691張， 居賣超個股第二大，另外，陽明也遭外資賣超16,415張。