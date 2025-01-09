台股一天漲1000點三天跌900點 狄驤籲：市場變幻莫測 賺到了就心存感激

台股可以一天漲1000點，就可以三天跌900點...

前陣子我跟大家分享，台股大漲逢高停利沒問題，但不要放空較好。

主因是CES這類展覽開展之前，市場會有很大的想像空間，並激勵股市上漲，但開展之後往往會利多出盡，股市會休息一陣子，所以逢高先停利是合適的。

不過，近期我們又碰到川普亂說話，以及長期利率對股市造成壓力，導致前陣子的漲勢幾乎被吞沒。

所以說，逢高停利屬於我可以賺到的錢，賺到了就心存感激，但短線上的回測幅度超出我的預期，這就還不是我能賺到的錢，不該且不會去強求，只能再精進自己。

前陣子也有投資朋友詢問，看到台股大漲，但還沒來得及上車，該如何調適心情？

其實答案很簡單，那就是市場有著無窮的機會，所以我們要做的就是像個獵人耐心等待，看到高勝率的機會到來再出手。

那目前台股又回測到季線是好機會嗎？

技術面只能當其中一個參考依據，別忘了周五還有非農這個巨大的不確定性。

等到不確定性消除後方向才會更加明確，在這之前先保守看待比較安全，耐心持有現金也是一門功課。

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