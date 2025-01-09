證交所沙盤推演川普變局 林修銘：需要台灣當緊密夥伴

台北股市連殺三天，面臨川普即將就職美國總統，以及台股春節休市11天兩大變數，股市不確性滿滿，證交所董事長林修銘9日表示，台股與美股是高度連結，且台美之間科技連結的趨勢也不會改變，既然川普強調的是美國利益，而美國利益與美台利益是息息相關，美國需要台灣成為其最親密的夥伴。

證交所9日舉行新春記者會，林修銘宣布2025四大核心目標，領航台股續創高峰。面對外資連續3年賣超台股，林修銘拿出外資持有台股市值占比達45％的數據，證明外資對台股的青睞。

林修銘說，外資雖然賣台股，但ETF聚集資金投入台股也相對很多，目前外資持有台股市值占比有45％，這是一個很重要的訊息，上市股票市值5年內成長1倍，在分母變大的情況下，外資持股仍有45％，證明外資會賣台股，但也會進場買台股，台股市值明顯擴大，但外資市值占比並沒有大降，因此外資調整持股是很正常的交易行為。

川普1月20日就任，緊接著台股1月25日農曆年封關，休市長達11天，若川普上台後，投資市場氛圍有大變動，證交所是否已有沙盤推演並做好準備？

林修銘表示，證交所會很努力去觀察美國政策改變對台灣產業的影響，他認為台灣與美國在科技上連結的趨勢是不會改變的，台灣在AI及半導體供應鏈的地位也無法取代，因此美國利益與台美利益息息相關。

台灣是美國科技業重要的夥伴，林修銘說，面對川普上任，他沒那麼悲觀，美國要強大，需要與台灣緊密合作，台灣是居於有利的位置。

另外，林修銘也透露台日資本市場間，今年度會有新的合作，今年第3季台灣與日本交易所會互掛ETF，同時依據業者意願持續探索與其他地區的合作機會，主動式ETF與被動式多資產ETF，今年也都會上市，更多商品供投資人選擇。