台股下跌326點 三大法人賣超430億元

台股9日開低，早盤雖力圖振作一度小翻紅，但終究不敵賣壓，以當日最低點收盤，終場收在23,081.13點，下跌326.2點，跌幅1.39%，成交量3,819.12億元，三大法人賣超430.47億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超291.43億元，投信賣超26.86億元，自營商賣超（合計）112.17億元，其中自營商（自行買賣）賣超30.94億元，自營商（避險）賣超81.23億元。

台股9日續弱，早盤以23,406.72點開低，一度翻紅拉升至23,463.96點，可惜在賣壓加重下，指數再往下探，終場收在最低的23,081.13點，下跌326.2點，5日線及月線齊失守。

權王台積電（2330）以1,100元開低，盤中一度翻紅至1,115元，終場則是收在1,100元，下跌5元，跌幅0.45%；各類股下跌居多，航運類股跌勢最重，類股跌幅達4.54%、電機機械類股跌幅3.34%、塑膠、電器電纜、玻陶等類股跌幅逾2%。

電子族群部分，資訊服務類股跌幅3.11%、電腦周邊、光電、電子零組件、數位雲端等跌幅逾2%、綠能環保跌幅3.51%；逆勢撐盤的類股僅橡膠類股小漲0.01%。