台股續弱跌326點 守住23,000關卡 台積電跌5元收1,100元

台股9日續弱，大打23,000點保衛戰，早盤以23,406.72點開出，終場收最低23,081.13點，下跌326.2點，跌幅1.39%，成交量3,819.1億元。櫃買則收250.81點，下跌5.27點。台積電（2330）終場收1,100元，下跌5元。

盤面上以類股來看，航運、綠能環保、電機機械、運動休閒、資訊服務、塑膠、電腦周邊、光電、玻陶、電子零組件、電器電纜等表現弱勢，而逆勢撐盤的僅有橡膠。

觀察台股成交額排行榜，量大弱勢的有，台積電、聯鈞（3450）、長榮（2603）、緯穎（6669）、聯發科（2454）、鴻海（2317）、晟銘電（3013）、奇鋐（3017）、華星光（4979）、新盛力（4931）、陽明（2609）、亞光（3019）、神達（3706）、旺矽（6223）、順達（3211）、廣達（2382）等

而量大上漲的則有，環宇-KY（4991）、世芯-KY（3661）、興能高（6558）、僑威（3078）、波若威（3163）、貿聯-KY（3665）、新唐（4919）、光寶科（2301）等。

統一投顧表示，美國昨晚公布ADP就業報告顯示2024年12月民間企業就業人數經季節調整後增加 12.2萬人，創去年 8 月以來最慢增速，然而，上週美國初請失業金人數創11個月以來最低，顯示勞動市場穩定。台股部分，市場關注今天大立光（3008）及下週台積電法說，期待法說會能帶來對於產業未來正面的看法，另外下週Nvidia執行長黃仁勳將來台及科技大廠尾牙行情等等題材，皆有利多方輪動，惟後續仍需密切觀察外資期貨空單及量價變化。

另外，操作上建議拉回逢低擇優佈局，並汰弱留強，選股不選市。選股方向上以AI概念、消費電子新品、紡織鞋材、航空航太軍工、汽車零組件及高殖利率的營建及壽險等族群為主。