快訊

黃國昌爆不敢強制執行吳乃仁？法院：分案當日即發扣押令

才買3天！電暖爐半夜起火 消防員冷靜滅火仍打119原因曝光

驚！桃園市區鐵皮倉庫起火燃燒 烈焰如蛇吐信嚇壞民眾

聽新聞
0:00 / 0:00

Q1投資展望 摩根：AI仍會帶動科技產業發展

聯合報／ 記者賴昭穎／台北即時報導
AI示意圖。（路透）
AI示意圖。（路透）

台股大盤指數今天重挫326點，指數收在2萬3081點。針對今年的台股展望，摩根資產管理環球市場策略師林雅慧表示，今年AI仍是台股非常重要的催化劑，而AI發展歷程從基礎建設開始，已慢慢落地到邊緣的部分，包括PC、手機等，台股過往呈現「一個人的武林」，預期今年會有比較多科技廠商迎來相關的業績表現，包括AI相關供應鏈、硬體代工商、設備和材料業者，都有機會在護國神山帶動下，成為護國群山聚落。

摩根資產管理今天舉行2025年市場展望記者會，由摩根資產管理亞太區首席市場策略師許長泰、摩根資產管理環球市場策略師林雅慧主講。

許長泰表示，即便市場擔心川普在施政上的不確定性，不過單就數據來看，美國實現經濟軟著陸的機率反而較大， 2025年對風險性資產來說仍會是相對友善的一年。在此前提下，預計美國企業獲利的增長將更全面，不只向來居於強勢獲利地位的資訊科技、通訊服務與醫療保健，就連工業、原物料與非必需性消費等產業也有機會實現超過10%以上的獲利增長，這會讓美股出現更全面的投資機會，跟過往科技股一枝獨秀的情況有很大不同。

他指出，儘管美股大盤的估值已經偏貴，但在非科技企業獲利增長的帶動下，相信2025年美股有很高的機率出現類股輪動，對投資人來說，美股的布局也應該轉換思維，改以多元分散的方式進行配置。

林雅慧則說，去年11月開始，以科技股為主的成長型股票面臨較大的震盪，主因就是除價值面的因素以外，市場也會以更嚴格的標準，去檢視AI是否能夠從過往的趨勢題材面轉換為實際的基本面。好消息是，儘管AI在各行業應用的占比目前還是偏低，但增長速度卻很快；而且在估值面上，那斯達克100指數目前的本益比為32.4倍，距離2000年網路泡沫的83.3倍還相當遙遠，可見AI未來仍會帶動科技產業的發展。

林雅慧指出，雖然2025年全球投資人的目光焦點可能還是在美國，但包括中、日、台等地的亞洲股市還是有其表現機會，在科技股獲利增長的帶動下，台股在亞太（不含日本）地區整體的獲利表現依舊領先；日本股市則是受惠於企業治理的改善有助於估值提升。陸股方面，南向資金也自2024年9月開始連續出現4個月的淨流入，外資機構也自2024年第三季以後大幅增持中國股票，可見在一連串的政策組合拳推出後，現在只待信心面恢復。

摩根資產管理表示，關稅與減稅雖然是川普政府確定的施政方向，但在具體的政策細節出來之前，市場仍會以平常心看待；因此建議投資人在今年應採多元化的方式進行資產配置，股票部分聚焦美股與包含中、日、台的亞洲科技供應鏈，固定收益資產優先考慮非投資等級債。

摩根資產管理今天舉行2025年市場展望記者會，由摩根資產管理環球市場策略師林雅慧（左）、摩根資產管理亞太區首席市場策略師許長泰（右）主講。記者賴昭穎／攝影
摩根資產管理今天舉行2025年市場展望記者會，由摩根資產管理環球市場策略師林雅慧（左）、摩根資產管理亞太區首席市場策略師許長泰（右）主講。記者賴昭穎／攝影

AI 台股 摩根 科技股 美股

延伸閱讀

台股勁揚助攻元大金 經紀市占率創十年新高

台股開盤下跌0.61點 台積電開盤下跌5元

美股弱勢、大盤短線漲多效應 台股氣虛 外資、大戶落跑

美股基金 今年還有戲

相關新聞

台股續弱跌326點 守住23,000關卡 台積電跌5元收1,100元

台股9日續弱，大打23,000點保衛戰，早盤以23,406.72點開出，終場收最低23,081.13點，下跌326.2點...

Q1投資展望 摩根：AI仍會帶動科技產業發展

台股大盤指數今天重挫326點，指數收在2萬3081點。針對今年的台股展望，摩根資產管理環球市場策略師林雅慧表示，今年AI...

證交所沙盤推演川普變局 林修銘：需要台灣當緊密夥伴

台北股市連殺三天，面臨川普即將就職美國總統，以及台股春節休市11天兩大變數，股市不確性滿滿，證交所董事長林修銘9日表示，...

別當韭菜！元月行情EPS才是硬道理

Nvidia與台積電股價攜手創下新高，AI產業從建置持續朝應用擴散，邊緣運算、機器人、AI代理等商機蓬勃發展，聚焦即將召開的台積電法說會。

摩根資產管理：經濟有望軟著陸 美股獲利成長將更全面

對於川普與共和黨在2025年1月的全面執政，儘管市場已經做許多推演，但仍無法減少全球投資人對金融市場的關切。摩根資產管理...

美東港口不用罷工了！貨櫃三雄應聲重挫 長榮大跌逾5%

美東港口不用罷工了，碼頭工會與資方宣布達成暫時協議，將避免碼頭大罷工事件再度發生；談判結果出爐，貨櫃三雄股價9日應聲下挫...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。