Q1投資展望 摩根：AI仍會帶動科技產業發展

台股大盤指數今天重挫326點，指數收在2萬3081點。針對今年的台股展望，摩根資產管理環球市場策略師林雅慧表示，今年AI仍是台股非常重要的催化劑，而AI發展歷程從基礎建設開始，已慢慢落地到邊緣的部分，包括PC、手機等，台股過往呈現「一個人的武林」，預期今年會有比較多科技廠商迎來相關的業績表現，包括AI相關供應鏈、硬體代工商、設備和材料業者，都有機會在護國神山帶動下，成為護國群山聚落。

摩根資產管理今天舉行2025年市場展望記者會，由摩根資產管理亞太區首席市場策略師許長泰、摩根資產管理環球市場策略師林雅慧主講。

許長泰表示，即便市場擔心川普在施政上的不確定性，不過單就數據來看，美國實現經濟軟著陸的機率反而較大， 2025年對風險性資產來說仍會是相對友善的一年。在此前提下，預計美國企業獲利的增長將更全面，不只向來居於強勢獲利地位的資訊科技、通訊服務與醫療保健，就連工業、原物料與非必需性消費等產業也有機會實現超過10%以上的獲利增長，這會讓美股出現更全面的投資機會，跟過往科技股一枝獨秀的情況有很大不同。

他指出，儘管美股大盤的估值已經偏貴，但在非科技企業獲利增長的帶動下，相信2025年美股有很高的機率出現類股輪動，對投資人來說，美股的布局也應該轉換思維，改以多元分散的方式進行配置。

林雅慧則說，去年11月開始，以科技股為主的成長型股票面臨較大的震盪，主因就是除價值面的因素以外，市場也會以更嚴格的標準，去檢視AI是否能夠從過往的趨勢題材面轉換為實際的基本面。好消息是，儘管AI在各行業應用的占比目前還是偏低，但增長速度卻很快；而且在估值面上，那斯達克100指數目前的本益比為32.4倍，距離2000年網路泡沫的83.3倍還相當遙遠，可見AI未來仍會帶動科技產業的發展。

林雅慧指出，雖然2025年全球投資人的目光焦點可能還是在美國，但包括中、日、台等地的亞洲股市還是有其表現機會，在科技股獲利增長的帶動下，台股在亞太（不含日本）地區整體的獲利表現依舊領先；日本股市則是受惠於企業治理的改善有助於估值提升。陸股方面，南向資金也自2024年9月開始連續出現4個月的淨流入，外資機構也自2024年第三季以後大幅增持中國股票，可見在一連串的政策組合拳推出後，現在只待信心面恢復。