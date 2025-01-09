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摩根資產管理：經濟有望軟著陸 美股獲利成長將更全面

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
摩根資產管理亞太區首席市場策略師許長泰(右)和摩根資產管理環球市場策略師林雅慧(左)。摩根資產管理／提供
摩根資產管理亞太區首席市場策略師許長泰(右)和摩根資產管理環球市場策略師林雅慧(左)。摩根資產管理／提供

對於川普與共和黨在2025年1月的全面執政，儘管市場已經做許多推演，但仍無法減少全球投資人對金融市場的關切。摩根資產管理表示，關稅與減稅雖然是川普政府確定的施政方向，但在具體的政策細節出來之前，市場仍會以平常心看待；因此建議投資人在今年應採多元化的方式進行資產配置，股票部分聚焦美股與包含中、日、台的亞洲科技供應鏈，固定收益資產優先考慮非投資等級債。

摩根資產管理亞太區首席市場策略師許長泰表示，根據歷史經驗，過往會引發美國經濟出現衰退的原因，主要是來自民間投資與消費的大幅萎縮，不過，觀察最新的經濟數據，美國的商業固定投資目前仍占國內GDP將近14%，高於平均值的13.1%。

再者，債務支付佔個人可支配所得的比例為10.1%，這些數據都回到疫情爆發前的水準，所以即便市場擔心川普在施政上的不確定性，不過單就數據來看，美國實現經濟軟著陸的機率反而較大， 2025年對風險性資產來說仍會是相對友善的一年。

許長泰指出，在此前提下，預計美國企業獲利的增長將更全面，不只向來居於強勢獲利地位的資訊科技、通訊服務與醫療保健，就連工業、原物料與非必需性消費等產業也有機會實現超過10%以上的獲利增長，這會讓美股出現更全面的投資機會，跟過往科技股一枝獨秀的情況有很大不同。因此，儘管美股大盤的估值已經偏貴，但在非科技企業獲利增長的帶動下，相信2025年美股有很高的機率出現類股輪動，對投資人來說，美股的布局也應該轉換思維，改以多元分散的方式進行配置。

摩根資產管理環球市場策略師林雅慧表示，自2024年11月開始，以科技股為主的成長型股票面臨較大的震盪，主因就是除價值面的因素以外，市場也會以更嚴格的標準，去檢視AI是否能夠從過往的趨勢題材面轉換為實際的基本面。

好消息是，儘管AI在各行業應用的佔比目前還是偏低，但增長速度卻很快；而且在估值面上，那斯達克100指數目前的本益比為32.4倍，距離2000年網路泡沫的83.3倍還相當遙遠，可見AI未來仍會帶動科技產業的發展

川普 摩根 科技股 美國經濟 美股

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