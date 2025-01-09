美東港口不用罷工了！貨櫃三雄應聲重挫 長榮大跌逾5%

美東港口不用罷工了，碼頭工會與資方宣布達成暫時協議，將避免碼頭大罷工事件再度發生；談判結果出爐，貨櫃三雄股價9日應聲下挫，長榮（2603）跌勢更重，早盤以228元開低後一度下滑至215元，跌破月線及季線，盤中爆出逾4.2萬張成交量，居個股成交值第三大，跌幅逾5%。

長榮早盤以228元開出，一度下滑至215元，下跌14元，跌幅6.11%，盤中居成交值第三大，僅次於台積電（2330）及緯穎（6669），跌幅則為5.89%；長榮重挫，陽明海運（2609）及萬海（2615）也是大跌表現，陽明以77.4元開低後一度下滑至73.5元，盤中跌幅5.15%；萬海以83.8元開低後一度下滑至79.9元，盤中跌幅4.16%。

美國國際碼頭工人協會（ILA）和資方美國海事聯盟（USMX）周三（8日）宣布為一份新的六年總合約達成暫時協議；接下來，ILA數萬名工會成員和美國海事聯盟的成員仍須批准這份協議。直到批准之前，現有合約將繼續有效。

雙方在聯合聲明中表示，「我們很高興宣布，ILA和美國海事聯盟已就新的為期六年的ILA-USMX總合約達成初步協議，預定等待批准，進而避免2025年1月15日發生任何罷工」。

「這項協議保護ILA當前的就業機會，並建立一套引進技術的架構，這些技術將創造更多就業機會，同時讓東部和墨西哥灣沿岸港口現代化——使它們更安全、更有效率，並創造他們維持供應鏈穩健所需的能力」。

聲明強調，這是一份雙贏的協議，「能創造ILA就業機會，支持美國消費者和企業，並維持美國經濟做為全球市場的重要樞紐」。