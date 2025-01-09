美東碼頭不罷工 貨櫃三雄重挫

根據外電美國國際碼頭工人協會（ILA）和資方美國海事聯盟（USMX）已就新為期六年的ILA-USMX合約達成初步協議，貨櫃三雄在消息傳出後股價疲軟，帶量下跌，跌幅逾4.76%-5.67%。

美東碼頭進入勞資協商，7日的談判傳出好消息，雙方為避免2025年1月15日發生罷工，美東碼頭工人罷工危機解除， 雙方在聯合聲明中宣布，ILA和美國海事聯盟已就新的為期六年的ILA-USMX總合約達成初步協議，預定等待批准。

受到美東碼頭暫不罷工衝擊，貨櫃三雄長榮（2603）、陽明海運（2609）及萬海（2615）早盤同步走跌，股價分別一度最低來到216元、跌幅為4.76%，陽明73.8元、下滑4.9%，萬海最低跌破80元，股價為79.9元下滑4.88%。

業界分析，貨櫃輪不罷工之後，對於業界來說並非是壞事，目前全球貨櫃輪受到的影響還是紅海危機造成船舶調度困難，未來還要看美國新總統上台後的關稅政策，2025年持續觀察全球貨櫃輪市場走勢變化。