評價具優勢 瀚亞看好新興股票、優質債

2025年瀚亞投資展望會於1月8日舉辦。瀚亞投資表示，服務業將持續推動全球經濟成長，新興市場的預期成長速度仍快於已開發市場，儘管通膨與美元走強的憂慮猶存，但長期經濟成長動能未有減弱趨勢，投資人應把握新興市場當前價值絕佳的入場時機。

瀚亞投資（新加坡）投資長Vis Nayar認為，亞洲與新興市場的絕對估值相對已開發市場而言，更具吸引力；同時，新興市場資本支出增加與供應鏈多元化等長期推動因素，有望提升獲利。

印度企業股東權益報酬率正在改善，債務比率也正在下滑，印度企業依舊穩健，印度市場在2024年第4季的修正也為投資人提供更吸引的進場時機，由於小型股已漲多，大型股的評價仍比小型股更加誘人。

瀚亞印度基金經理人林庭樟表示，印度制度改革引領產業升級，受惠歐美AI與新興科技趨勢，印度的投資機會全面且廣泛；自疫情復甦以來，資金簇擁與前景樂觀，推升中小型股持續超越大型股的漲幅。

瀚亞印度基金操作靈活配置，由於中小市值超漲，使評價非常昂貴，風險與震盪大幅上升，大型股也顯得相對便宜；基金動態配置各市值股票於投資組合當中，可望兼顧風險與報酬。

中國短期面臨經濟不確定性，美國擬議的關稅可能損害經濟成長與人民幣表現，惟股價相對便宜，潛在的財政刺激措施可望應對外部挑戰，消費、出口及供給側的改革受惠者帶來成長機會。

日本中小型股將受惠於薪資上漲與消費支出的增加，企業改革也將持續，為獲利能力與股價帶來支撐；日圓可能會在2025年走強，將影響出口商的獲利表現，但利多依賴進口的國內企業。

Vis Nayar表示，川普的通膨性政策可能需要較長時間實施，投資人應把握下跌時機，增加存續期並保持靈活；亞洲與新興市場貨幣更能準確反映看好存續期的觀點，因為非美元信貸對美國利率變化較不敏感。

隨著經濟周期接近尾聲，投資人應繼續持有優質債券；由於信用利差收窄，投資人下調信用評等時無法獲得足夠補償。有鑑於發行量有限、基礎收益率上升以及現金充裕的投資人需求強勁，利多的技術面因素應為信貸市場帶來支撐。

瀚亞投信產品投資策略部主管黃韻潔表示，降息循環已開啟，投資等級債行情可期，目前殖利率處於高於5%的偏高水準，價格具有相對優勢；加上股票評價偏高可能帶來市場震盪，在股市面臨修正時，投資等級債提供相對平穩，甚至逆勢上漲的機會。

瀚亞投資-優質公司債基金依照不同市場趨勢，精選全球好債，持有標的前十大發行人，皆為歐美知名大企業或政府相關債，研究投資團隊嚴格控制風險，使其波動度低於同類型中位數，讓投資人可追求收益之際，也能增加防禦力。