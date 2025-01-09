AI 商機啟動！有望挹注科技基金後市表現

現階段CES展正火熱進行中，接續有台積電（2330）法說，2月則有世界行動通訊大會MWC、3月將有輝達GTC大會等，均為科技業盛事，盤面持續聚焦半導體權值股以及AI概念股，短線資金動能仍相對強勁，在AI題材領軍下的科技類股各自精彩發揮，台股後市可偏多看待。

日盛投信台股投資研究團隊表示，CES展仍在進行當中，最新科技趨勢題材有利相關AI、消費性電子族群表現，題材發酵下仍有助台股維繫上漲動能，後續觀察外資期貨空單及量價變化，由於台股基本面題材持續熱絡，將有助台股上演元月紅包行情。

日盛投信台股投資研究團隊表示，根據半導體龍頭先前提出，全球CoWoS需求量高，2025年仍會供不應求，除了持續加大後段製程委外，亦將積極加速產能擴充計畫，相關設備供應鏈訂單能見度拉長，2025年上半年開始有較明顯貢獻開出。

此外，光通訊傳輸由400G朝向800G及1.6T升級，各大雲端服務供應商同步進行，根據國際半導體產業協會報告，矽光子市場至2030年有望達到78.6億美元的規模，AI及半導體族群將是可持續關注焦點產業。