快訊

20歲職籃新星將女友「塞行李箱」帶進宿舍過夜！球隊宣布禁賽

不是愈大顆愈好，專家教新鮮草莓這樣挑！洗草莓1禁忌動作，恐吃進農藥、維生素C流失

林秉文潛逃還囂張發文！曾一夜輸贏40億元 17年前威脅球員害中職滅隊

AI 商機啟動！有望挹注科技基金後市表現

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

現階段CES展正火熱進行中，接續有台積電（2330）法說，2月則有世界行動通訊大會MWC、3月將有輝達GTC大會等，均為科技業盛事，盤面持續聚焦半導體權值股以及AI概念股，短線資金動能仍相對強勁，在AI題材領軍下的科技類股各自精彩發揮，台股後市可偏多看待。

日盛投信台股投資研究團隊表示，CES展仍在進行當中，最新科技趨勢題材有利相關AI、消費性電子族群表現，題材發酵下仍有助台股維繫上漲動能，後續觀察外資期貨空單及量價變化，由於台股基本面題材持續熱絡，將有助台股上演元月紅包行情。

日盛投信台股投資研究團隊表示，根據半導體龍頭先前提出，全球CoWoS需求量高，2025年仍會供不應求，除了持續加大後段製程委外，亦將積極加速產能擴充計畫，相關設備供應鏈訂單能見度拉長，2025年上半年開始有較明顯貢獻開出。

此外，光通訊傳輸由400G朝向800G及1.6T升級，各大雲端服務供應商同步進行，根據國際半導體產業協會報告，矽光子市場至2030年有望達到78.6億美元的規模，AI及半導體族群將是可持續關注焦點產業。

AI 半導體 台股

延伸閱讀

美股弱勢、大盤短線漲多效應 台股氣虛 外資、大戶落跑

中保科前進CES 聚焦AI創新

中保科走向世界舞台！林建涵率六大團隊聚焦CES引領AI創新

受惠台股上漲 元大金2024年自結獲利358億元、創歷史新高

相關新聞

台股開盤下跌0.61點 台積電開盤下跌5元

台股9日開盤指數為22,406.72點，下跌0.61點。台積電（2330）開盤價1,100元，下跌5元。

川普關稅受矚美科技股挫 法人：台股看台積電走勢

美國總統當選人川普關稅政策受矚，美股今天漲跌互見，科技股下挫，台積電ADR挫跌2%，外資8日在台指期淨空單增加至3.74...

美股弱勢、大盤短線漲多效應 台股氣虛 外資、大戶落跑

台股昨（8）日在美股弱勢，加上近期短線漲多，且隨龍年僅剩最後十個交易日，墊丙主力群開始逐步調節部位，配合三大法人同賣，尤...

就市論勢／網通、銅箔基板 有看頭

美國經濟數據強勁，包括11月職位空缺意外攀升至809.8萬個，創下六個月新高，12月美國ISM服務業指數反彈至54.1，較市場預期強勁，通膨可能再回溫，帶動美國十年期公債殖利率大幅彈來到4.7%附近。

四大族群 法人喊布局

台股元月下旬面臨較大不確定性，包括20日川普就職，加上農曆年長假，市場心態較為謹慎。法人建議，投資人可趁下半月股市回檔之...

台股展望 聚焦三方向

台股近年來表現亮眼，市場規模與國際排名大幅提升，外資參與度持續上升，ETF市場規模亦快速成長，成為亞洲第三大市場。臺灣證...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。