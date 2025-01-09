快訊

川普為何想拿下格陵蘭？美媒曝關鍵原因：向大陸發出強烈訊號

台中轎車撞破大坑情人橋護欄 跌落6尺翻覆2傷1命危

戰爭裡的夾心餅：黎巴嫩基督徒能否主宰未來？

台股開盤下跌0.61點 台積電開盤下跌5元

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

台股9日開盤指數為22,406.72點，下跌0.61點。台積電（2330）開盤價1,100元，下跌5元。

群益投顧表示，高價高基期電子權值股逢高壓力估將轉增，盤勢存震盪走跌風險。強勢電子題材股擇強守技術面短打應對；往非電為主軸的風險趨避(殖利率)概念股移動。

操作題材可留意：

1.光通訊相關─美國網路基建法案(BEAD)對光通訊相關廠商形成營運與題材想像空間。隨著資料中心的傳輸量大幅增長，連帶光連接及功耗也快速增加，傳統光收發模組面臨挑戰，CPO解決方案因此吸引業者競相投入研發、布局。

2.(低基期)逆勢持強蘋概股─雖然外資瑞銀稱「蘋果凜冬已至」，事實上，過去一、二年中國大陸市場早已呈現經濟形勢嚴峻愈態勢，但是過去兩年蘋果股價仍是不斷創新高，這雖一定程度代表美科技巨頭存在估值偏高風險，但相對而言，對股價基期明顯低於蘋果、但評價具優勢的蘋概股，可望形成(短線)正面基期帶動挹注。

周三（8日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為42,635.2點，上漲106.84點、漲幅0.25%；S&P500指數上漲0.16%；那斯達克指數下跌0.06%；費半指數下跌0.96%。台積電ADR跌2.03%，較台北交易溢價%。

最新美國聯準會（Fed）會議紀錄透露「偏鷹」訊號，許多與會者認為未來幾季「需要仔細研究利率決策」；美股主要指數周三(8日)漲跌互美國10年期公債殖利率早盤一度漲到4.728%，為去（2024）年4月來最高盤中水準，終場收在4.691%，周二為4.684%。

三大法人周三集中市場合計賣超190.2億元：外資及陸資（不含外資自營商）賣超162億元，投信賣超20.4億元，自營商（自行買賣）買超4.4億元，自營商（避險）賣超12.1億元。

永豐期貨說，台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加5,663口至13,564口，其中，外資淨空單增加7,106口至37,452口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加6,753口至15,088口。

選擇權未平倉量部分，周買權最大OI落在24,000點，周賣權最大OI落在22,800點 ; 月買權最大OI落在24,000點，月賣權最大OI落在21,200 點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.09下降至0.91。VIX指數上升0.84至19.28。外資台指期買權淨金額-0.52億元 ; 賣權淨金額0.37億元。整體選擇權籌碼面偏空。

台積電 台股 外資 美國聯準會 美股

延伸閱讀

卡位市值型 ETF 春節後高勝率行情

川普關稅受矚美科技股挫 法人：台股看台積電走勢

00915連兩年拿下高股息ETF績效冠軍！無台積電（2330）表現照樣亮眼報酬僅它超過2成

美股弱勢、大盤短線漲多效應 台股氣虛 外資、大戶落跑

相關新聞

台股開盤下跌0.61點 台積電開盤下跌5元

台股9日開盤指數為22,406.72點，下跌0.61點。台積電（2330）開盤價1,100元，下跌5元。

美股弱勢、大盤短線漲多效應 台股氣虛 外資、大戶落跑

台股昨（8）日在美股弱勢，加上近期短線漲多，且隨龍年僅剩最後十個交易日，墊丙主力群開始逐步調節部位，配合三大法人同賣，尤...

川普關稅受矚美科技股挫 法人：台股看台積電走勢

美國總統當選人川普關稅政策受矚，美股今天漲跌互見，科技股下挫，台積電ADR挫跌2%，外資8日在台指期淨空單增加至3.74...

就市論勢／網通、銅箔基板 有看頭

美國經濟數據強勁，包括11月職位空缺意外攀升至809.8萬個，創下六個月新高，12月美國ISM服務業指數反彈至54.1，較市場預期強勁，通膨可能再回溫，帶動美國十年期公債殖利率大幅彈來到4.7%附近。

四大族群 法人喊布局

台股元月下旬面臨較大不確定性，包括20日川普就職，加上農曆年長假，市場心態較為謹慎。法人建議，投資人可趁下半月股市回檔之...

台股展望 聚焦三方向

台股近年來表現亮眼，市場規模與國際排名大幅提升，外資參與度持續上升，ETF市場規模亦快速成長，成為亞洲第三大市場。臺灣證...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。