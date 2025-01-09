台股開盤下跌0.61點 台積電開盤下跌5元

台股9日開盤指數為22,406.72點，下跌0.61點。台積電（2330）開盤價1,100元，下跌5元。

群益投顧表示，高價高基期電子權值股逢高壓力估將轉增，盤勢存震盪走跌風險。強勢電子題材股擇強守技術面短打應對；往非電為主軸的風險趨避(殖利率)概念股移動。

操作題材可留意：

1.光通訊相關─美國網路基建法案(BEAD)對光通訊相關廠商形成營運與題材想像空間。隨著資料中心的傳輸量大幅增長，連帶光連接及功耗也快速增加，傳統光收發模組面臨挑戰，CPO解決方案因此吸引業者競相投入研發、布局。

2.(低基期)逆勢持強蘋概股─雖然外資瑞銀稱「蘋果凜冬已至」，事實上，過去一、二年中國大陸市場早已呈現經濟形勢嚴峻愈態勢，但是過去兩年蘋果股價仍是不斷創新高，這雖一定程度代表美科技巨頭存在估值偏高風險，但相對而言，對股價基期明顯低於蘋果、但評價具優勢的蘋概股，可望形成(短線)正面基期帶動挹注。

周三（8日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為42,635.2點，上漲106.84點、漲幅0.25%；S&P500指數上漲0.16%；那斯達克指數下跌0.06%；費半指數下跌0.96%。台積電ADR跌2.03%，較台北交易溢價%。

最新美國聯準會（Fed）會議紀錄透露「偏鷹」訊號，許多與會者認為未來幾季「需要仔細研究利率決策」；美股主要指數周三(8日)漲跌互美國10年期公債殖利率早盤一度漲到4.728%，為去（2024）年4月來最高盤中水準，終場收在4.691%，周二為4.684%。

三大法人周三集中市場合計賣超190.2億元：外資及陸資（不含外資自營商）賣超162億元，投信賣超20.4億元，自營商（自行買賣）買超4.4億元，自營商（避險）賣超12.1億元。

永豐期貨說，台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加5,663口至13,564口，其中，外資淨空單增加7,106口至37,452口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加6,753口至15,088口。

選擇權未平倉量部分，周買權最大OI落在24,000點，周賣權最大OI落在22,800點 ; 月買權最大OI落在24,000點，月賣權最大OI落在21,200 點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.09下降至0.91。VIX指數上升0.84至19.28。外資台指期買權淨金額-0.52億元 ; 賣權淨金額0.37億元。整體選擇權籌碼面偏空。