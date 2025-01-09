美股弱勢、大盤短線漲多效應 台股氣虛 外資、大戶落跑

台股昨（8）日在美股弱勢，加上近期短線漲多，且隨龍年僅剩最後十個交易日，墊丙主力群開始逐步調節部位，配合三大法人同賣，尤其是外資由買轉賣，衝擊指數開低走低，終場收23,407點、跌243點、跌幅1%，回補7日的跳空缺口，但仍守穩所有均線之上。

綜合統一投顧董事長黎方國、富邦投顧董事長陳奕光、台新投顧副總經理黃文清等市場名師表示，台股短線急漲後賣壓湧現，且接近歷史新高反壓區，同時還受輝達新品發表後，美國AI相關指標股拉回等影響而拖累，使得指數昨日表現弱勢。

台股8日觀盤重點與後市展望 圖／經濟日報提供

不過，台股短中期均線架構偏多，其中大立光今（9）日將舉行法說會，以及下周台積電法說，加上科技大廠尾牙行情等，均有利相關個股的市場動能，可留意12月營收題材，農曆年前仍有望挑戰歷史新高。

昨日台股盤面上，個股漲跌互見。族群中，主要以矽光子、碳盤查、太陽能、氫燃料電池、及防疫概念股相對強勢；而台積電（2330）、鴻海、聯發科等大型權值股則於創高後震盪收黑；千金股部分，雖跌多漲少，但旭隼及AES-KY逆勢收紅，其餘個股下跌，總檔數維持16檔不變。

個別族群方面，近期輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳於CES展發表新世代顯卡RTX 50，推升華碩、技嘉、微星等短線強勢；BBU指標股興能高、西勝、加百裕、順達等表現走強；半導體測試介面旺矽、雍智科技股價創高後，同樣強勁。

另外，光通訊族群的聯鈞、達運光電、上詮、華星光、眾達-KY也同樣亮眼；金融指數守住所有均線，具備潛力。非金電族群則相對偏弱，僅航空股如台灣虎航、華航、長榮航表現突出。防疫概念股的恆大、康那香、毛寶等受流感疫情題材支撐，具短線操作行情。

集中市場三大法人合計賣超187.4億元。其中，外資賣超159.4億元，由買轉賣；投信賣超20.3億元，連三賣；自營商賣超7.6億元，由買轉賣。八大公股行庫逢低進場護持，大舉買超38.9億元，由賣轉買。

個股方面，三大法人於集中市場，外資買超國泰金1.5萬張最多，賣超台新金1.4萬張最多；投信買超台新金2.2萬張最多，賣超凱基金1.5萬張最多；自營商買超國產1, 099張最多，賣超國泰金890張最多，三大法人偏好與調節的方向各有不同。