就市論勢／網通、銅箔基板 有看頭

經濟日報／ 張正中（第一金台灣核心戰略建設基金經理人）
圖／經濟日報提供
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盤勢分析

美國經濟數據強勁，包括11月職位空缺意外攀升至809.8萬個，創下六個月新高，12月美國ISM服務業指數反彈至54.1，較市場預期強勁，通膨可能再回溫，帶動美國十年期公債殖利率大幅彈來到4.7%附近。

台灣加權股價指數昨（8）日開低收低，終場跌243點，跌幅1%，指數收在23,407點，失守23,600點攻防關卡，整體成交金額約3,712億元。

元月台股開盤以來，受到美股多頭勢力拉抬，加上外資大力買超回補，本周一至周二開盤強勢反攻逼近24,000點，唯在周二及周三尾盤承受賣壓下，指數失守過去四個月的壓力區上緣關卡23,600點價位。

研判在美國新任總統川普1月20日上任前，美股、台股皆可能面臨高檔震盪區間向上整理格局，主要利多因素如：美國經濟數據偏強、美國消費性電子展（CES）釋出AI產業發展利多，台股受惠外資資金重回買方，資金動能與產業動能，相對有利指數表現。

投資建議

台股兩周之後就要封關，加上川普上任後可能即刻宣布新政策等、美國經濟數據表現強勁，不利聯準會持續降息推動等，這些短期疑慮都會帶來金融市場的不確定性，特別是川普新政與Fed降息幅度收等因素，會為美股及台股帶來較大波動干擾。

操作策略方面，建議農曆年封關前，適逢川普上任，加上春節期間放假時間較長，屆時宜拉高現金比重。

台股雖可能面臨高檔震盪，不過，仍是亞洲市場表現的領頭羊，整體股價後市仍相對看好，電子股相對傳產股表現強勢，投資策略選股不選市，預料在年節消費加持與CES展行情下，提供AI、半導體神山群股價支撐，包括先進半導體及AI族群等持續看好，其中成長強、本益比（PE）偏低的產業，如網通及銅箔基板等產業仍將是配置重點。

台股 美國經濟

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