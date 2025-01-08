聽新聞
0:00 / 0:00

四大族群 法人喊布局

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

台股元月下旬面臨較大不確定性，包括20日川普就職，加上農曆年長假，市場心態較為謹慎。法人建議，投資人可趁下半月股市回檔之際，布局看好的CES、AI、CPO、ADAS族群，如微星（2377）、胡連、聯亞等個股。

富邦投顧指出，CES消費電子展揭示2025投資新趨勢。AI PC方面，展出最新顯卡RTX 50系列及相關電競產品，供應鏈表示，1月即可向市場供貨。機器人除展出最新概念機種，AI機器視覺在消費端或邊緣運算的應用，也將逐漸開展，衍生出龐大商機。

自駕車及智慧車電方面，最近特斯拉（Tesla）最新自駕輔助系統FSD V13版受到市場高度評價。目前自駕車技術主要分成光達和影像辨識兩大陣營，光達精確度較高，但成本也較高，而Tesla採用的影像辨識方案，成本較有優勢，有利於自駕車量產。

富邦投顧認為，2025年AI的投資主旋律不變，但主角有從GB200擴散到GB300、以及AI ASIC Server的趨勢。

GB200估計到第1季末才會比較明顯放量，半導體晶片營收在第1季就會比較早出來，零組件則會晚一些。GB300的設計彈性變大，新結構及零組件設計成為市場關注重點。AI ASIC Server則是在美國雲端大廠的推動下，成為另一個耗能及成本節省的選擇。

另為解決AI晶片高速傳輸時所產生發熱及損耗問題的光通訊解決方案，近期有突破性的發展，使得CPO商品化時程早於預期。供應鏈表示2025年下半年就可能會有1.6T的產品出來，近期相關類股及概念股股價表現強勢。

AI 自駕車

延伸閱讀

中保科走向世界舞台！林建涵率六大團隊聚焦CES引領AI創新

訊連攜手業界領袖亮相 CES軟硬體協作開創AI PC新局

工研院AI羽球教練CES亮相 業餘好手一拍即合

華碩CES推最輕Copilot+ PC 技嘉秀超微型電腦

相關新聞

美股弱勢、大盤短線漲多效應 台股氣虛 外資、大戶落跑

台股昨（8）日在美股弱勢，加上近期短線漲多，且隨龍年僅剩最後十個交易日，墊丙主力群開始逐步調節部位，配合三大法人同賣，尤...

四大族群 法人喊布局

台股元月下旬面臨較大不確定性，包括20日川普就職，加上農曆年長假，市場心態較為謹慎。法人建議，投資人可趁下半月股市回檔之...

就市論勢／網通、銅箔基板 有看頭

美國經濟數據強勁，包括11月職位空缺意外攀升至809.8萬個，創下六個月新高，12月美國ISM服務業指數反彈至54.1，較市場預期強勁，通膨可能再回溫，帶動美國十年期公債殖利率大幅彈來到4.7%附近。

台股展望 聚焦三方向

台股近年來表現亮眼，市場規模與國際排名大幅提升，外資參與度持續上升，ETF市場規模亦快速成長，成為亞洲第三大市場。臺灣證...

群益投信第1季投資展望 「蛇來運轉」投資掌握股債多元契機

展望2025年，群益投信表示，全球經濟可望延續溫和增長態勢，主要央行降息方向未變，因此股、債市投資契機兼備，投資人第1季...

外資賣超162億、賣超冠軍竟是這檔 台積電、鴻海也大賣

台股8日以23,407.33點收盤，下跌243.94點，三大法人齊賣超，尤以外資賣超162.04億元最多，統計外資買賣超...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。