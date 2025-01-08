聽新聞
0:00 / 0:00
四大族群 法人喊布局
台股元月下旬面臨較大不確定性，包括20日川普就職，加上農曆年長假，市場心態較為謹慎。法人建議，投資人可趁下半月股市回檔之際，布局看好的CES、AI、CPO、ADAS族群，如微星（2377）、胡連、聯亞等個股。
富邦投顧指出，CES消費電子展揭示2025投資新趨勢。AI PC方面，展出最新顯卡RTX 50系列及相關電競產品，供應鏈表示，1月即可向市場供貨。機器人除展出最新概念機種，AI機器視覺在消費端或邊緣運算的應用，也將逐漸開展，衍生出龐大商機。
自駕車及智慧車電方面，最近特斯拉（Tesla）最新自駕輔助系統FSD V13版受到市場高度評價。目前自駕車技術主要分成光達和影像辨識兩大陣營，光達精確度較高，但成本也較高，而Tesla採用的影像辨識方案，成本較有優勢，有利於自駕車量產。
富邦投顧認為，2025年AI的投資主旋律不變，但主角有從GB200擴散到GB300、以及AI ASIC Server的趨勢。
GB200估計到第1季末才會比較明顯放量，半導體晶片營收在第1季就會比較早出來，零組件則會晚一些。GB300的設計彈性變大，新結構及零組件設計成為市場關注重點。AI ASIC Server則是在美國雲端大廠的推動下，成為另一個耗能及成本節省的選擇。
另為解決AI晶片高速傳輸時所產生發熱及損耗問題的光通訊解決方案，近期有突破性的發展，使得CPO商品化時程早於預期。供應鏈表示2025年下半年就可能會有1.6T的產品出來，近期相關類股及概念股股價表現強勢。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言