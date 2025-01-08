四大族群 法人喊布局

台股元月下旬面臨較大不確定性，包括20日川普就職，加上農曆年長假，市場心態較為謹慎。法人建議，投資人可趁下半月股市回檔之際，布局看好的CES、AI、CPO、ADAS族群，如微星（2377）、胡連、聯亞等個股。

富邦投顧指出，CES消費電子展揭示2025投資新趨勢。AI PC方面，展出最新顯卡RTX 50系列及相關電競產品，供應鏈表示，1月即可向市場供貨。機器人除展出最新概念機種，AI機器視覺在消費端或邊緣運算的應用，也將逐漸開展，衍生出龐大商機。

自駕車及智慧車電方面，最近特斯拉（Tesla）最新自駕輔助系統FSD V13版受到市場高度評價。目前自駕車技術主要分成光達和影像辨識兩大陣營，光達精確度較高，但成本也較高，而Tesla採用的影像辨識方案，成本較有優勢，有利於自駕車量產。

富邦投顧認為，2025年AI的投資主旋律不變，但主角有從GB200擴散到GB300、以及AI ASIC Server的趨勢。

GB200估計到第1季末才會比較明顯放量，半導體晶片營收在第1季就會比較早出來，零組件則會晚一些。GB300的設計彈性變大，新結構及零組件設計成為市場關注重點。AI ASIC Server則是在美國雲端大廠的推動下，成為另一個耗能及成本節省的選擇。

另為解決AI晶片高速傳輸時所產生發熱及損耗問題的光通訊解決方案，近期有突破性的發展，使得CPO商品化時程早於預期。供應鏈表示2025年下半年就可能會有1.6T的產品出來，近期相關類股及概念股股價表現強勢。