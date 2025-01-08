台股展望 聚焦三方向

台股近年來表現亮眼，市場規模與國際排名大幅提升，外資參與度持續上升，ETF市場規模亦快速成長，成為亞洲第三大市場。臺灣證券交易所表示，未來台股未來發展將聚焦三大方向：科技產業持續推動台股、持續優化台股市場、及致力於成為亞洲資產管理中心。

台股成交值2019年時全球排名第19名，截至2024年11月底已上升至第10名；同期間，台股總市值於2024年11月的2.23兆美元，成長達一倍，全球排名提升至第12名。

證交所分析，成長動能來自2020年3月實施的「盤中逐筆交易制度」，並受惠於人工智慧（AI）應用的爆發式增長，半導體產業在此趨勢下，成為台股市值最大產業類別，占台股市值比重已達47.2%。另一方面，還有外資參與度拉高，以及台灣ETF市場展現爆發式成長，過去10年資產規模成長近36倍。

證交所表示，台股未來將聚焦科技發展、制度優化與ESG推動，並計劃進一步完善ETF產品，打造亞洲資產管理中心，持續推動市場國際化與永續發展。

首先，在科技產業持續推動台股方面，AI將持續帶動全球經濟發展，台灣作為全球科技供應鏈的重要一環，將隨AI及高科技產業的持續擴展而受惠。

其次，在持續優化台股市場方面，包含提升交易制度、擴展金融商品多樣性，以及推動ESG發展。

台灣2023年亞洲公司治理協會評鑑排名為第三名，並依上市櫃公司永續發展路徑圖，持續推動完整的永續發展生態系，計劃於2026年推動公司治理評鑑的轉型，將其升級為ESG評鑑，展現台灣致力於持續提升企業永續發展的毅力。

此外，台灣今年開放「主動式ETF」及「多重資產ETF」，將進一步完善ETF市場的產品線。

第三，政府努力打造具台灣特色的亞洲資產管理中心，以六年三階段計畫達成目標，希望達成「兩年有感、四年有變、六年有成」。

證交所亦將透過協助發行公司國際化發展、推出多元商品以促進市場發展，及促進國際合作並結合機構培育市場專業人才，致力支持台灣資本市場的成長與國際化。