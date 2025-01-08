美債殖利率曲線可望轉正斜率 法人今年看好五檔金控股

受惠美債殖利率曲線轉為正斜率，帶動壽險經常性收益率提升，加上銀行手收及淨利息收入續增，法人指出，金控股2025年營運展望仍偏正向，點名看好國泰金（2882）、中信金（2891）、富邦金（2881）、元大金（2885）、玉山金（2884）等五檔。

大型本國投顧分析，美聯準會自2024年9月重啟降息，但隨美國準總統川普可能提出減稅及關稅政策造成財政赤字及通膨上揚，市場預期2025年降息幅度縮減至3.8%至3.9%，高於點陣圖的3.4%，帶動10年期美債率上揚至4.5%以上，意謂美債殖利率曲線將轉為正斜率，資金成本下降將有助金融業以短支長的養券收益上揚。

以2000年以來三次10年期美債殖利率扣除三個月後轉正來看，金融指數累計報酬率於2007年5月及2019年10月出現正報酬。

考量國泰人壽及富邦人壽再投資部位占投資資產各3%、6%，法人預期長率上揚有助提升壽險經常性收益率，且美台利差持續縮減至3%，帶動壽險經常性CS成本下降1%至3.2%。

雖然降息可能帶動美元指數轉弱，造成壽險未避險部位匯兌虧損擴大，預期2025年壽險避險成本仍為1%至1.5%，但壽險將逐步申請外匯價格準備金新制，將緩解避險成本造成獲利波動。

此外，台灣壽險將於2026年接軌IFRS17及ICS 2.0，國泰人壽預估原先負債成本高於避險後經常性收益率的負利差約60基點（0.6個百分點），接軌IFRS17後負債成本下降將轉為正利差，目前ICS資本水準已達160%。富邦人壽預計發行次順位債500億元，但目標ICS150%。

就銀行來看，隨美國啟動降息循環帶動美台利差縮小，影響銀行FX swap收益至少造成10%至20%衰退，但降息亦有助降低銀行美元資金成本，法人預估2025年銀行放款動能維持今年中高個位數成長，反映延續台灣經濟成長率維持3%以上及外幣放款動能回升，而銀行淨利息收入仍回升至中個位數成長趨勢。

因進入美國降息循環，加上壽險保戶利變型保單解約狀況仍擴大，預估2025年市場資金仍移往利率較高的海外債、債券ETF、高股息基金等理財商品，但基期相對較高，國泰世華銀、中信銀、北富銀及玉山銀財管手收將降低至中高個位數成長。

川普對於中國大陸政策可能帶動供應鏈移轉至美國、日本及東南亞，而中信銀海外布局完整，預期為主要供應鏈移轉帶動外幣放款成長的主要受惠者。