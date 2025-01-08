群益投信第1季投資展望 「蛇來運轉」投資掌握股債多元契機

展望2025年，群益投信表示，全球經濟可望延續溫和增長態勢，主要央行降息方向未變，因此股、債市投資契機兼備，投資人第1季可採「蛇來運轉」投資策略來因應，「蛇」讀音接近「時」，意味著新的一年到來，尤以川普即將重返白宮開啟Trump 2.0時代最受矚目，亦是投資布局好時機，可關注有望享放鬆監管、減稅措施的美國股市，以及受到川普關稅主義影響較輕、經濟動能強勁的印度股市，投資大眾不妨透過美股基金、印度股票基金來參與；「來」則意味著降息雖趨緩，但趨勢未變，債市持續迎來順風環境，以非投等債、次順位金融債等高債息資產最值留意，投資人可透過相關ETF或基金來布局。

群益投信說明，「運」代表運籌帷幄，訴求以一檔產品滿足跨資產、跨市場靈活配置的投資人便可採取多重資產基金來應對；「轉」則代表可關注享有轉單效益與市場轉機之主題，前者以台股基金、東協基金最值關注，而在全球減碳風氣盛行，台灣也在2025年進入碳有價時代，具低碳轉機與商機之標的可望吸引資金目光，因此建議投資人亦不妨留意結合市值與低碳選股的台股ESG低碳ETF，一次兼顧台股成長行情與碳金商機。

群益投信固定收益部主管林宗慧表示，全球經濟保持增長，企業財務體質也維持穩健，而各界最為關注的通膨壓力也大幅降低，市場預估G20國消費者物價通膨預計將進一步下降，到2025年底或2026年初，幾乎所有主要經濟體的通膨預計將回到目標水準，主要成熟國家央行寬鬆周期在2025年料延續，不過，降息步伐調整仍須視各經濟體狀況而定；整體而言，金融市場流動性風險持穩，川普2.0雖引起市場關注，但當中也具備投資機會，對於2025年投資環境仍持正向看法。

債券布局方面，隨著降息方向未變、債券違約風險預期仍低，以非投資級債來看，預期美國非投資級債違約率2025年降至1.25%，保持近五年來低位，且遠低於長期違約率均值的3.4%。整體來看，隨著債券收益率處於高位，債券資產的價格恢復能力顯著增強，仍可望持續吸引尋求收益的資金配置，投資配置上把握「先固息，後增益」的投資策略，朝信評佳、財務體質優的標的進行配置，包括次順位金融債、成熟國家非投等債值得留意。

群益投信國際部主管洪玉婷表示，美國經濟保持穩健，薪資調整與資本市場的上行，進一步優化美國居民的財富效果，在個人所得成長下，消費力道有望續強。企業營收料維持溫和成長，且企業成本優化有助帶動利潤率改善，市場預期2025年美股企業獲利成長達雙位數。

在貨幣政策方面，聯準會於2024年啟動降息循環，儘管在川普即將上任的前提下，降息步調可能減緩，但仍不改貨幣寬鬆趨勢，搭配川普美國優先的政策立場，故基本面、貨幣面與政策面都趨於正向之下，仍看好美股表現。產業方面，AI將持續推動科技產業發展與獲利表現，隨著AI應用落地，從硬體至軟體之投資機會皆值得留意。此外，在利差穩定下，併購活動增溫有利於金融業業務表現，金融股表現值得關注。其他新興產業題材如自動駕駛、人形機器人亦可留意其發展。

群益投信國際部主管洪玉婷表示，印度經濟成長動能為全球主要經濟體之冠，隨著雙赤字與通膨可望持續改善，以及企業獲利在未來兩年有位保持雙位數增長，皆為印度股市奠定堅實支撐。再者，市場關注川普上任後是否再打關稅牌，印度出口雖有10%與美國相關，但主要為科技諮詢服務貢獻，此部分受關稅影響較低，再加上印度政府仍持續積極推動經濟轉型和產業改革升級政策，先前地方議會由執政黨獲勝亦有利於後續重要議案過關，故在經濟表現、企業獲利、政策方向皆順風下，持續看好印度股市表現，產業方面，鑒於印度內需產業成長空間大，尤以中產階級崛起最值留意，故黃金珠寶、汽車、食物外送等消費題材表現可期。

群益投信投研部主管陳沅易表示， 2024年台灣外銷訂單擺脫2023年負增長的陰霾，轉為正成長格局，內需消費也維持穩健，整體景氣狀況健康，市場預期2025年企業獲利可望延續雙位數增水準，而儘管川普上任後，其可能提出的貿易政策與言論或可為市場帶來波動，不過在全球AI發展趨勢未變之下，仍不改台灣電子產業供應鏈可望持續受惠於半導體/ODM供應鏈完整及轉單效益擴大，因此對於台股中長期表現仍正向看待。在投資布局方面，AI題材仍為市場焦點，AI伺服器與邊緣AI相關產品在2025年獲利皆預估有明顯成長，其中AI PC各零組件更擁有規格升級的潛在動能，相關類股表現值得留意。其他產業包括正處建置期的低軌衛星供應鏈、以及運動風氣盛行下的運動休閒類股亦可關注。

群益投信ETF及指數投資部主管張菁惠表示，2024年美國進入降息循環，根據最新點陣圖顯示，2025年仍將延續漸進式降息，因此仍有利於債市表現，整體來看，在景氣風險低、信用利差維持低位，債券收益率維持高位的環境下，存債仍具備吸引力，債市投資策略建議以利息收入為主，在債券ETF選擇上，可朝向票息高、規模大的標的進行配置，一舉兼顧收益與流動性。其中，長天期ESG BBB級投等債ETF的收益水準優於一般投資級債，也能兼顧債信品質與ESG趨勢，可謂進可攻、退可守。此外，基於景氣衰退機率低，搭配聯準會預防性降息，非投等債發行企業基本面展望持穩，高息收優勢明顯，投資人亦不妨透過非投等債ETF來參與。

張菁惠說明，在股票ETF選擇上，在全球AI發展如火如荼下，台灣作為重要科技供應鏈的一環，科技權值股料最為受惠，此外，隨著台灣碳費制度於2025年實施，進入碳有價時代，低碳管理得當的企業，更有機會獲得市場資金青睞，因此建議投資人不妨透過精選重視低碳管理的台灣市值龍頭企業所組成的台股低碳市值ETF布局，一次掌握台股成長行情與碳金商機。而對於台灣護國群山之稱的半導體產業投資偏好明顯的投資人，則可留意精選台灣優質半導體高息股的半導體收益ETF，產業行情與收亦兼顧。除此之外，考量2024年前三季台灣上市櫃公司獲利年成長近32%，其中又以航運、金融、AI概念的電腦與周邊設備、半導體股表現最為亮眼，也為後續配息的可能性奠定基礎，重視收益布局的投資人可透過台股高息ETF來掌握。