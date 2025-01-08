通膨壓力降低、收益需求強勁 法人看好高息債表現可期

2024年金融市場歷經歐美央行貨幣政策由緊轉鬆、中東地緣政治紛擾、美國總統大選、中國大陸數項利多政策出台等，主要股、債市指數表現漲多跌少，展望今年，群益投信認為，股、債市投資契機兼備，在通膨壓力大幅降低、收益需求強勁下，非投等債ETF、金融次順位債等高息債表現可期。

群益投信固定收益部主管林宗慧表示，全球經濟保持增長，企業財務體質也維持穩健，各界最為關注的通膨壓力也大幅降低，市場預估G20國消費者物價通膨預計將進一步下降，到2025年底或2026年初，幾乎所有主要經濟體的通膨預計將回到目標水準，主要成熟國家央行寬鬆周期在2025年料將延續，不過降息步伐調整仍須視各經濟體狀況而定。

林宗慧指出，整體而言，金融市場流動性風險持穩，川普2.0雖引起市場關注，但當中也具備投資機會，因此對2025年投資環境仍持正向看法。在債券佈局方面，隨著降息方向未變、債券違約風險預期仍低，以非投資級債來看，預期美國非投資級債違約率2025年降至1.25%，保持近五年來低位，且遠低於長期違約率均值的3.4%。

林宗慧強調，整體來看，隨著債券收益率處於高位，債券資產的價格恢復能力顯著增強，仍可望持續吸引尋求收益的資金配置，投資配置上把握「先固息，後增益」的投資策略，朝信評佳、財務體質優的標的進行配置，包括次順位金融債、成熟國家非投等債值得留意。