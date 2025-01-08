今年企業獲利年增雙位數為底氣 台股中長期表現看好

展望2025年，群益投信表示，迎接金蛇年，全球經濟可望延續溫和增長態勢，主要央行降息方向未變，股、債市投資契機兼備；在出口、內需皆向好之下，台灣今年企業獲利年增雙位數成為台股底氣，中長期表現看好。

群益投信投研部主管陳沅易表示，2024年台灣外銷訂單擺脫2023年負增長的陰霾，轉為正成長格局，內需消費也維持穩健，整體景氣狀況健康，市場預期2025年企業獲利可望延續雙位數增水準。

陳沅易認為，儘管川普上任後，可能提出的貿易政策與言論或將為市場帶來波動，不過在全球AI發展趨勢未變之下，仍不改台灣電子產業供應鏈可望持續受惠於半導體/ODM供應鏈完整及轉單效益擴大，因此對於台股中長期表現仍正向看待。

在投資布局方面，陳沅易強調，AI題材仍為市場焦點，AI伺服器與邊緣AI相關產品在2025年獲利皆預估有明顯成長，其中AI PC各零組件更擁有規格升級的潛在動能，相關類股表現值得留意。其他產業包括正處建置期的低軌衛星供應鏈、及運動風氣盛行下之運動休閒類股也可關注。

群益投信建議，投資人在第1季可採「蛇來運轉」投資策略來因應，「蛇」讀音接近「時」，意味新的一年到來，尤以川普即將重返白宮開啟Trump 2.0時代最受矚目，也是投資布局的好時機，建議可關注有望享放鬆監管、減稅措施的美國股市，及受到川普關稅主義影響較輕、經濟動能強勁的印度股市，不妨透過美股基金、印度股票基金來參與。

「來」則意味著降息雖趨緩，但趨勢未變，債市持續迎來順風環境，以非投等債、次順位金融債等高債息資產最值留意，投資人可透過相關ETF或基金來布局。

群益投信說明，「運」代表運籌帷幄，訴求以一檔產品滿足跨資產、跨市場靈活配置的投資人便可採取多重資產基金來應對；「轉」則代表可關注享有轉單效益與市場轉機之主題，前者以台股基金、東協基金最值關注，而在全球減碳風氣盛行，台灣也在2025年進入碳有價時代，具低碳轉機與商機之標的可望吸引資金目光，因此建議投資人不妨留意結合市值與低碳選股之台股ESG低碳ETF。