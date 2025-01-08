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外資賣超162億、賣超冠軍竟是這檔 台積電、鴻海也大賣

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

台股8日以23,407.33點收盤，下跌243.94點，三大法人齊賣超，尤以外資賣超162.04億元最多，統計外資買賣超個股發現，外資大賣及大買的第一名都是金融股，台積電（2330）也遭外資賣超12,898張，另外，鴻海（2317）也再度轉為賣超。

台股早盤以23,522.29點開低，一度翻紅拉升至23,671.28點，但終究不敵賣壓，指數再翻黑，尾盤一度下滑至23,388.63點，終場以23,407.33點作收，跌幅1.03%；三大法人賣超190.21億元，包括外資賣超162.04億元，投信賣超20.49億元，自營商賣超（合計）7.67億元，其中自營商（自行買賣）買超4.44億元，自營商（避險）賣超12.11億元。

權王台積電以1,110元下跌開出，雖一度拉至平盤1,130元，但終場則是收在1,105元，下跌25元，跌幅2.21%，影響大盤指數約199點，聯發科（2454）、鴻海、日月光投控（3711）、健策（3653）等也收黑。

統計外資賣超前十大個股依序是台新金、台積電、鴻海、泰金寶-DR、長榮航、台塑、中鋼、南亞科、元大美債20正2、群益證等；外資賣超台新金14,426張最多，其次則是賣超台積電12,898張，連二賣。

外資賣超鴻海11,258張，再轉為賣超，投信及自營商也是賣超，合計三大法人賣超11,831張，股價收在188元，跌幅1.05%；另外，台塑遭外資賣超8,018張，連二賣。

統計外資買超前十大個股依序為國泰金、元大滬深300正2、耿鼎、華航、聯電、英業達、復華台灣科技優息、凱基金、群益台灣精選高息、統一證等；外資買超國泰金15,013張最多。

台積電 外資

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