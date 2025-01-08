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櫃買中心衍生性金融商品服務再精進 新功能預計下半年推出

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

為協助金融機構簡化「經臺灣期貨交易所集中結算（CCP）」之店頭衍生性商品交易相關申報作業，櫃買中心（Taipei Exchange）與臺灣期貨交易所合作推出新服務，自2025年1月20日起，金融機構完成CCP之交易並向櫃買中心衍生性金融商品交易資訊儲存庫（TR）系統申報原始交易資訊後，免再申報交易對手異動。另為強化對市場服務，櫃買中心已著手規劃新臺幣利率交換（IRS）交易系統的新功能，未來於交易系統成交後，成交資料將可即時傳送CCP，促進交易提交集中結算即時性，並將併同傳送成交資料至TR系統，協助金融機構達成交易、集中結算及資訊申報直通式處理程序（Straight-through processing, STP），期有助進一步提升金融機構作業效率、降低成本，該項系統新功能預計於今年下半年推出。

為因應國際金融監理趨勢及健全國內金融業衍生性金融商品市場發展，櫃買中心於2012年受主管機關行政委託建置TR，作為金融業彙報交易資訊之用，協助主管機關進行市場監理。隨著臺灣期貨交易所於2022年7月開辦新臺幣IRS集中結算業務，國內完備了衍生性金融商品交易資訊的集中記錄儲存、集中交易及集中結算等國際監理趨勢的基礎架構，有助於市場風險管理。櫃買中心提醒，金融機構透過櫃買中心TR系統以外提交平臺，傳送交易至臺灣期貨交易所CCP者，欲使用新推出免申報交易對手異動服務前，應先向臺灣期貨交易所申請。

櫃買中心於2014年推出新臺幣IRS電子化交易系統，金融機構可於線上即時詢價、報價並成交IRS交易，櫃買中心表示，為鼓勵金融機構使用IRS交易系統，目前仍持續辦理交易獎勵活動，每月於系統成交金額最高交易員可獲獎金，有關該獎勵活動詳情，已公布在櫃買中心業務宣導網站（網址：https://dsp.tpex.org.tw/）「 證券商/金融機構/投信專區 > 衍生性金融商品交易系統專區 >法規及公告」項下，歡迎各金融機構積極參與。

櫃買中心 臺灣期貨交易所 金融業

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