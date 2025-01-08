台股下跌243點 三大法人賣超190億元

台股8日開低，盤中雖一度翻紅，但在 賣壓加重下再往下跌，終場收在23,407.33點，下跌243.94點，成交量3,598.61億元，三大法人賣超190.21億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超162.04億元，投信賣超20.49億元，自營商賣超（合計）7.67億元，其中自營商（自行買賣）買超4.44億元，自營商（避險）賣超12.11億元。

台股早盤以23,522.29點開低，一度翻紅拉升至23,671.28點，但終究不敵賣壓，指數再翻黑，尾盤一度下滑至23,388.63點，終場以23,407.33點作收， 跌幅1.03%。

台積電（2330）以1,110元下跌開出，雖一度拉至平盤1,130元，但終場則是收在1,105元，下跌25元，跌幅2.21%，影響大盤指數約199點，聯發科（2454）、鴻海（2317）、日月光投控（3711）、健策（3653）等也收黑。