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流感及麻疹題材推升 防疫概念股強勢

中央社／ 台北8日電

近期國內陸續出現麻疹確診病例，加上流感疫情進入高峰期，帶動部分資金轉進防疫概念股，口罩製造商恆大、體溫計製造廠商熱映、保健食品廠加捷生醫今天皆衝上漲停

另外，疫苗相關生技個國光生技、高端疫苗今天分別上漲5.3%及4.36%，專營清潔用品的毛寶一度衝上31.7元漲停，終場收在30.65元，漲幅6.24%。

麻疹中部醫院群聚案擴大，足跡遍及北中南，依據衛生福利部疾病管制署統計，國內去年迄今累計33例麻疹病例；自去年12月，中國出現大規模呼吸道疾病傳染態勢，其中「人類間質肺炎病毒」（hMPV）在印尼引發關注且造成民眾擔憂，讓防疫概念股啟動漲勢。

今天防疫概念股持續獲資金轉進，有3檔攻上漲停，包括生產不織布及口罩的恆大，以34.95元攻上漲停；產品以耳溫槍、額溫槍為主的熱映以25.35元攻上漲停，以及台灣鋼鐵集團入主的保健食品廠加捷生醫，今天以21.75元攻上漲停。居家清潔概念股毛寶今天上漲6.24%。

概念股 漲停

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