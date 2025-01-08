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台股下跌243點收23,407點 台積電收1,105下跌25元

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

台股8日收盤下跌243.94點，終場以23,407.33點作收，成交量3,598.61億元；台積電（2330）收盤1,105元，下跌25元，跌幅2.21%。

今日成交金額大且走高為：聯鈞（3450）、眾達-KY（4977）、上詮（3363）、順達（3211）、昇達科（3491）、興能高（6558）、華星光（4979）、微星（2377）、新盛力（4931）、達邁（3645）、僑威（3078）及宏達電（2498）；成交金額大且疲軟者則為：緯穎（6669）、世芯-KY（3661）、廣運（6125）、陽明（2609）、萬潤（6187）、祥碩（5269）、日月光投控（3711）及奇鋐（3017）。

第一金投顧表示，短期在川普即將上任、年節將近等因素干擾下，仍須慎防修正風險，操作應保持適度謹慎，勿過度追高。大立光（3008）法說於1月9日召開，2024營收594.58億元為歷史次高；市場聚焦全球智慧機出貨量狀況、客戶對導入高階鏡頭意願、毛利率走勢，以及是否切入AI辨識及機器視覺應用等四大焦點。

台積電法說1月16日展開，市場預期展望將優於預期，後勢看好。電子類股仍聚焦AI題材,可關注伺服器、散熱、蘋概、光學、顯卡等。非電族群留意工具機、電機電纜、航空、散裝、運動製鞋等。⻑線投資者可聚焦營運高成⻑、高配息等選股，留意布局時點，操作嚴控資金持股水位、慎防修正風險。

AI 台積電

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