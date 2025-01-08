快訊

三星座今年財運爆棚！雙子意外財滾滾來、「他」業績獎金數到手軟

旅客注意！專家點名南韓這座機場也危險 跑道更短、水泥牆加鳥擊頻傳

饗饗疑食物中毒不甩停業處分照收客 北市衛局開鍘重罰300萬

台積電熄火 台股拉回23500點震盪

中央社／ 台北8日電

台積電走勢趨緩，聯發科和鴻海也震盪走低，台股今天跳空開低後，指數最低下探23477.14點，隨後跌勢收斂，在23500點附近震盪。

至11時5分，台股加權指數達23507.23點，下跌144.04點，成交值新台幣2024.54億元。

美股7日收低，費城半導體指數下挫1.84%，台積電美國存託憑證（ADR）下跌3.9%，台積電今天跳空開低，早盤達1105元，下跌25元，隨著買盤湧入，跌幅收斂，一度回至平盤1130元，盤中多在平盤下震盪。

聯發科與輝達（NVIDIA）合作設計GB10超級晶片，股價開高，達1500元，平歷史最高價，不過隨著賣壓出籠，股價震盪走低，由紅翻黑，達1460元，下跌30元。鴻海和日月光投控等權值股也紛紛震盪走跌，整體電子類股指數下跌約0.4%。

輝達執行長黃仁勳在美國消費性電子展（CES）進行開幕主題演講，發表RTX 50系列顯示卡，高階產品價格較市場預期低2至3成，法人看好刺激銷量，帶動板卡廠技嘉和微星股價走揚，表現相對強勢。

傳統產業股多數走跌，台塑股價破底，盤中達33.10元，南亞和台化同步走跌，影響塑膠類股指數下挫逾2%，表現相對疲弱。紡織類股上揚逾0.6%，表現相對強勢。

台積電 台股

延伸閱讀

Nvidia黃仁勳：中國車廠已為自駕車功能設定標準

黃仁勳：正在尋找台灣總部合適地點 Computex 可能宣布一些計畫

輝達海外總部落腳台灣哪裡？郭智輝做出回應

黃仁勳今年可望訪台兩次 參加輝達尾牙、COMPUTEX

相關新聞

股市大漲2天…空手者破防「再不上車追不上」？ 專家：投資最大的敵人是情緒

股市這2天再大漲！不過有人喜就有人愁，股市大漲、大跌，都會衝破不少人的心理防線。

美債殖利率續揚！市場經濟優於預期 辣媽：若10年期繼續攀升恐有隱憂

昨天公布兩個經濟數據，因為比市場預期好很多，造成美國公債殖利率攀升。 昨天市場消息比較多，我簡單整理如下，讓大家可以快速掌握債市重點。

CES題材加持…台股沖沖樂 量能擴增

台股受CES展題材加持，外資持續買超，大盤指數昨（7）日上漲103點、收23,651點，成交量擴增至4,390億元。其中...

台積電股價 一天三驚奇…盤後出現1,189元天價

台積電昨（７）日一日三驚奇，股價終場再漲5元收1,130元創收盤新天價，早盤更以1,160元改寫盤中新天價，盤後再出現1...

台積電市值觸及30兆元大關

台積電昨（7）日早盤一度衝上1,160元，再創新天價，上漲35元，市值一度突破新台幣30兆元大關，達30.08兆元。隨外...

台積16日法說 外資關注五大議題 提出三種情境

台積電16日法說，近日外資機構法人陸續出具評估報告並關注五大議題，包括今年營運展望、今年資本支出、先進製程與封裝產能的進...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。